Пятница, 18 Августа 2023 16:23

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 32/2, 32/4, 39/3, 39/5 на улице Молдовакан, колледж N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N141 во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 4/2, 4/3, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 на улице Фрунзе, 24, 28/а, 28/б, 28/г на улице Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилой дом 1 на улице Эребуни, частные дома 6-15 на 11-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 50, 50а на пр. Маштоца, 68а на улице Теряна, 2-25 на улице Корюна, 10, 11 на переулке Корюна, жилые дома 2-28 на улице Исаакяна, 27-40 на улице Абовяна, 45-59 на улице Налбандяна, 5-17 на улице Чаренца, 2 на улице Гераци, 9, 11, 13, 15, 17 на улице Гр. Кочара, 2, 4 на улице Каджазнуни, 1-15 на пр. Тиграна Меца, 32, 49 на улице Анрапетутяна, частные дома 5-10 на переулке Ханджяна, 1-32 на улице Фирдуса; частично улицы Айгестана 9, 10, 11, частично частные дома Норки Айгинер, абоненты-жильцы частных домов 12-60 на улице Кори, 10-67 на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4/7 на улице Улнеци, 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, 4 на улице Саряна, 36, 40 на улице Московян;

в Араратской области:

10:00-13:00 села Таперакан, Армаш;

10:30-12:30 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 улица Азатамертикнери, частично квартал “Дзахапня” в городе Джермук;

11:00-13:00 частично село Чива;

в Лорийской области:

11:00-17:00 телестанция, аэропорт в городе Степанаван; села Саратовка, Новосельцево, Гетаван;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично село Маяковский;

11։00-16։00 села Гегашен, Зовк; общественные абоненты, прилегающие к селу Арамус.