Пятница, 18 Августа 2023 16:17

АрмИнфо. Заседание Совета Безопасности ООН, вызвавшее оптимизм и надежды в армянском обществе, завершилось разочарованием. Не было принято ни резолюции, ни заявления, и под вопросом, будет ли когда-либо принята резолюция в соответствии с международным правом, которая обяжет Азербайджан открыть Кашатагский (Лачинский) коридор. Подобное мнение выразил экс-глава МИД Армении Вардан Осканян.

Однако, Осканян в этом всём, усмотрел всё же некие нотки оптимизма. Дипломат констатировал, что в своем выступлении ни один из пяти постоянных членов Совета безопасности особо не акцентировал внимание на том, что Армения досрочно признала Арцах частью Азербайджана. "Представитель Евросоюза, один из основных посредников на нынешних переговорах, упомянул Нагорно-Карабахскую автономную область, что, я думаю, неслучайно. Возможно, международное сообщество не исключает возможность изменения повестки дня сегодняшних переговоров", - отметил экс-глава МИД Армении. При этом Осканян считает, что было бы правильно, если бы министр иностранных дел Армении на заседании Совета Безопасности сказал, хотя бы, следующее: "Последние действия и заявления Азербайджана заставляют нас сделать вывод, что они не только безнаказанно нарушают договоренности и подписанные документы, но и злоупотребляют доброй волей армянской стороны.

Содержащаяся в пражском заявлении от 6 октября 2022 года фраза о территориальной целостности Азербайджана была ничем иным, как попыткой Армении создать благоприятные условия в переговорном процессе с АР. Однако, как известно, в дипломатии и переговорах ничего не согласовано, пока не согласовано все. Как вы знаете, нам еще многое предстоит согласовать. Армения просто готова признать территориальную целостность Азербайджана, если мирные переговоры приведут к справедливому и прочному миру между двумя нашими народами.

Сегодня Азербайджан не может игнорировать и забывать тот факт, что Нагорный Карабах, никогда не будучи независимой частью Азербайджана, в советские годы имел автономный статус. Этот факт должен быть минимальной основой для построения любых дискуссий о судьбе и статусе народа Арцаха".

В этом ключе Осканян констатировал, что безусловно, нет возможности повернуть события вспять и армянская сторона упустила эту возможность. "Но я по-прежнему убежден, что вышеупомянутые подходы, позиции, политика, хотя и по своей сути хоть и минималистские, но остаются одним из возможных способов изменить сегодняшний очень опасный переговорный нарратив, ведущий к тупику и войне. Только при таких подходах можно будет достичь справедливого и прочного мира между двумя народами путем переговоров", - резюмировал дипломат.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.

Кроме того, 15 августа в Арцахе был зафиксирован первый случай смерти от голода. 40- летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заседание, состоявашеся 16 августа, по сути, не дало никаких результатов. Участники экстренного заседания, разошлись по своим делам после шаблонных заявлений о необходимости разблокирования коридора, и выражения озабоченности. А Азербайджана, пользуясь бездействием так называемого цивилизованного мира, продолжает затягивать удавку на шее осажденного Арцаха. Цель блокады - деарменизация НКР.