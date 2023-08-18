Пятница, 18 Августа 2023 16:14

АрмИнфо. В ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного 16 августа по запросу Республики Армения, в очередной раз было зафиксировано, что, несмотря на ложную пропаганду Азербайджана, международные партнеры четко осознают факт крайне тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и важность ее преодоления. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с экстренным заседанием Совета Безопасности ООН.

В МИД РА констатировали, что оценки и послания, адресованные Азербайджану в ходе уже второго обсуждения в Совете Безопасности ООН, по сути, дополнили четкие позиции, ранее высказанные различными правительствами, международными структурами и правозащитными организациями.

При этом в Ереване назвали примечательными выступления государств-членов и представителя ЕС об обязательстве Азербайджана прекратить незаконное блокирование Кашатагского (Лачинского) коридора в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и юридически обязывающими решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля.

"Было однозначно подчеркнуто, что тяжелая гуманитарная ситуация для населения Нагорного Карабаха, сложившаяся вследствие продолжающейся уже более восьми месяцев блокады, должна быть устранена.

Очевидно, что Азербайджан продолжает искажать призывы международного сообщества, искать ложные и не соответствующие действительности предлоги для невыполнения своих обязательств, а также, затягивая гуманитарный кризис, используя голод как оружие, для реализации своих намерений этнических чисток коренного населения Нагорного Карабаха. Более того, Азербайджан пытается манипулировать любым "взвешенным" подходом международных акторов, интерпретируя его как одобрение продолжения азербайджанской политики.

Подчеркиваем безотлагательную необходимость применения существующего международного инструментария для преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, восстановления беспрепятственного передвижения по коридору в обоих направлениях и обеспечения свободного доступа международных гуманитарных организаций в Нагорный Карабах", - добавили в МИД РА.

Вместе с тем, в МИД Армении, отметили, чтовысоко оценивая принципиальную и справедливую позицию государств-членов Совета Безопасности ООН, приверженных своему мандату по содействию международной безопасности и миру, продолжат работу на различных площадках, в том числе в СБ ООН, осуществляя последовательные шаги, нацеленные на разблокирование Кашатагского коридора и преодоление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.

Кроме того, 15 августа в Арцахе был зафиксирован первый случай смерти от голода. 40- летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заседание, состоявашеся 16 августа, по сути, не дало никаких результатов. Участники экстренного заседания, разошлись по своим делам после шаблонных заявлений о необходимости разблокирования коридора, и выражения озабоченности. А Азербайджана, пользуясь бездействием так называемого цивилизованного мира, продолжает затягивать удавку на шее осажденного Арцаха. Цель блокады - деарменизация НКР.