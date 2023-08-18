Пятница, 18 Августа 2023 16:13

АрмИнфо. Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию. Об этом говорится в сообщении МО Армении.

<Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 16 августа около 23:25 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, не соответствует действительности>,- подчеркнули в армянском оборонном ведомстве.