Пятница, 18 Августа 2023 16:11

АрмИнфо. Приветствуем состоявшееся 16 августа 2023 года заседание Совета Безопасности ООН, посвященное обсуждению гуманитарной катастрофы, возникшей в Республике Арцах в результате незаконной блокады Кашатагского (Лачинского) коридора со стороны Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД НКР.

"Выражаем признательность тем странам, которые остались верны принципам международного права и гуманизма и в ходе своих выступлений подчеркнули необходимость неотложного разблокирования Кашатагского коридора и обеспечения поставок жизненно важных товаров нуждающемуся населению Арцаха.

При этом вызывает разочарование, что отдельные делегации пытались найти мнимый и чреватый серьезными рисками баланс между желанием народа Арцаха достойно жить на своей родине в условиях свободы и безопасности и стремлением Азербайджана силой подчинить и уничтожить его", - подчеркнули в МИД НКР.

В Степанакерте констатировали, что не может быть компромисса между общечеловеческими ценностями свободы, человеческого достоинства, мира и справедливости с одной стороны, и крайними проявлениями систематических и широкомасштабных нарушений прав человека, осуществляемых с умыслом физического уничтожения народа - с другой.

"Ожидаем, что страны-члены Совета Безопасности ООН проявят последовательность и принципиальную позицию в предотвращении дальнейших преступных деяний против народа Арцаха и закрепят свою позицию принятием резолюции, обязывающей Азербайджан снять незаконную блокаду Кашатагского коридора без каких-либо предварительных условий и увязок с альтернативными маршрутами в строгом соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и решениями Международного суда ООН.

Учитывая явный геноцидальный умысел Азербайджана, любые попытки препятствовать усилиям Совета Безопасности ООН, направленным на прекращение бесчеловечной осады и гуманитарной катастрофы в Арцахе, будут равносильны молчаливому одобрению, если не соучастию в преступлениях, совершаемых Баку", - резюмировали в МИД Арцаха.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.

Кроме того, 15 августа в Арцахе был зафиксирован первый случай смерти от голода. 40- летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заседание, состоявашеся 16 августа, по сути, не дало никаких результатов. Участники экстренного заседания, разошлись по своим делам после шаблонных заявлений о необходимости разблокирования коридора, и выражения озабоченности. А Азербайджана, пользуясь бездействием так называемого цивилизованного мира, продолжает затягивать удавку на шее осажденного Арцаха. Цель блокады - деарменизация НКР.