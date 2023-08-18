Пятница, 18 Августа 2023 16:10

АрмИнфо.В Гюмри хотят открыть международный многофункциональный центр исполнительских искусств. Соответствующий проект представили министру экономики Ваану Керобяну представители фонда развития <Балет 2021>.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства экономики, центр планируется открыть в бывшем здании Гюмрийского культурного клуба. Центр, по словам представителей Фонда, будет использован в качестве многофункционального центра, который станет площадкой для развития и становления искусства, образования, эксперимента, науки, креативной индустрии, высоких технологий и туризма.

Ваан Керобян отметил в ходе встречи, что придает важность реализации подобных программ, направленных на развитие культурных и туристических инфраструктур в Гюмри.

Отметим, что миссия Фонда развития <Балет 2021> - поддерживать и способствовать развитию балета в Армении как высшего вида искусства. Фонд был создан Рудольфом Харатяном в 2012 году. Исполнительный директор - Лилит Петросян.