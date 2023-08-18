Пятница, 18 Августа 2023 13:17

АрмИнфо.Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Армении Кристина Квин посетила Джермук. Об этом говорится в сообщении общинной администрации Джермука на официальной странице в Фейсбук.

В рамках визита Посол провела встречу с вице-мэром Джермука Варданом Саркисяном. Согласно источнику, в состав делегации вошла также Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в США Лилит Макунц.

О деталях визита муниципалитет представит позже.