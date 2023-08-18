Пятница, 18 Августа 2023 13:14

АрмИнфо. Следственным комитетом РА получены фактические данные о том, что заместитель командира-начальника штаба стрелкового батальона N-й воинской войсковой части Минобороны Армении в звании майора А.Т., совершил действия, направленные на унижение чести и достоинства военнослужащего с применением насилия в присутствии сослуживцев, что привело к самоубийству военнослужащего.

Ранее сообщалось, что тело военнослужащего срочной службы, рядового Граника Хнкояна, с огнестрельным ранением в области головы, было обнаружено на территории автосборочного пункта N-й воинской части МО Армении 11 августа 2023 года.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что находясь в подавленном состоянии, Граник Хнкоян 11 августа около 08:40 из закрепленного за ним автомата открыл очередь и нанес себе смертельные огнестрельные ранения, вследствие чего скончался на месте.

15 августа прокурору по надзору было внесено ходатайство о возбуждении публичного уголовного дела в отношении А. Т. по пункту 2 части 2 статьи 522 Уголовного кодекса РА, которое было удовлетворено, он был задержан. В суд первой инстанции общей юрисдикции Араратской и Вайоцдзорской областей было подано ходатайство о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было частично удовлетворено судом, и в отношении А.Т. в качестве меры пресечения применен домашний арест.