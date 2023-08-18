Пятница, 18 Августа 2023 13:13

АрмИнфо. Глава МИД РА Арарат Мирзоян в ходе встречи с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам поддержания мира Розмари ДиКарло, рамках визита в Нью-Йорк, представил чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в этом ключе он выразил убеждение, что ответственные акторы международной системы не должны допустить, чтобы она превратилась в настоящую гуманитарную катастрофу. При этом глава МИД подчеркнул особую роль и превентивную функцию Совета Безопасности ООН как структуры с мандатом на поддержание мира и безопасности.

Коснувшись сложных условий, созданных для уязвимых групп населения

Нагорного Карабаха численностью в 120 000 человек, Мирзоян подчеркнул

безотлагательность выполнения решений Международного суда ООН от 22

февраля и 6 июля и устранения незаконной блокировки Азербайджаном

Кашатагского (Лачинского) коридора.

В контексте установления долгосрочной стабильности в регионе глава МИД Армении указал на необходимость воздержания Азербайджаном от действий и провокаций, направленных на нейтрализацию международных усилий в этом направлении и возможность достижения мира.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.

Кроме того, 15 августа в Арцахе был зафиксирован первый случай смерти от голода. 40- летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заседание, состоявашеся 16 августа, по сути, не дало никаких результатов. Участники экстренного заседания, разошлись по своим делам после шаблонных заявлений о необходимости разблокирования коридора, и выражения озабоченности. А Азербайджана, пользуясь бездействием так называемого цивилизованного мира, продолжает затягивать удавку на шее осажденного Арцаха. Цель блокады - деарменизация НКР.