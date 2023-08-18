Пятница, 18 Августа 2023 12:29

АрмИнфо.Международный журнал Asian Banking & Finance наградил Ардшинбанк номинацией «РОЗНИЧНЫЙ БАНК ГОДА АРМЕНИИ» за достижения в развитии розничного финансового бизнеса. При выборе победителя учитываются высокие финансовые показатели, инновационные продукты, клиентоориентированный подход, а также приверженность устойчивому развитию.

В пресс-релизе, выпущенном журналом особо подчеркивается прочность финансового положения Ардшинбанка. По заявлению журнала, об этом свидетельствует серьезный рост совокупных активов и пассивов банка, увеличение его клиентской базы и значительный рост чистой прибыли. Кроме этого, о финансовой устойчивости банка свидетельствуют рейтинги ведущих рейтинговых агентств.

Комментируя присвоение высокой награды, Директор розничного бизнеса Ардшинбанка Артак Хачатрян, в частности сказал: «Ардшинбанк уже четвертый раз подряд признается розничным банком года в Армении. Мы руководствуемся интересами клиентов, постоянно расширяем спектр услуг, в особенности предоставляемых онлайн. Кроме этого, мы активно развиваем свои цифровые приложения, которые с каждым годом играют все более важную роль как в повышении качества обслуживания, так и в распространении идей экологической ответственности и снижении воздействия на окружающую среду. Наряду с развитием цифровых банковских услуг, следует отметить, что Ардшинбанк имеет самую большую филиальную сеть в Армении, что также способствует повышению комфорта наших клиентов. Все это по достоинству оценено международным финансовым сообществом и является для нас ориентиром на будущее»,- подчеркнул А. Хачатрян.

Ардшинбанк неоднократно признавался лучшим в различных номинациях престижными международными организациями и периодическими изданиями, такими как: «The Banker», «Global Finance», «Euromoney», «Global Banking & Finance Review», «Asian Banking & Finance», «Thomson Reuters», Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Евразийский банк развития.

Со списком победителей RETAIL FINANCE AWARDS можно ознакомиться здесь.