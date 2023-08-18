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АрмИнфо. В рамках проектов кинофестиваля <Золотой абрикос> в Армению приедет российская актриса - лауреат престижных российских премий и фестивалей <Кинотавр>, <ТЭФИ>, <Ника> Юлия Ауг.
В частности, 19 августа, в 19:30 , в Доме кино состоится ереванская премьера фильма режиссеров Армена Акопяна и Дмитрия Тархова <Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали> (2021г.), в главной роли с Юлией Ауг и Алексеем Гуськовым. Актриса будет присутствовать на премьере.
Согласно сообщению пресс-службы организаторов кинофестиваля, продюсерами картины выступают Александр Акопян, Илья Шерстобитов; авторами сценария: Армен Акопян, Геворг Маркосян, Дмитрий Тархов; оператор: Геворг Маркосян.
Фильм является комедией, повествующей об обычной семье, решившей собраться за долгое время вместе перед концом света - в фильме к планете Земля приближается комета, которая должна её уничтожить. Правительство распущено, связь и транспортное сообщение отсутствуют. Мир в состоянии хаоса. Главные герои, живущие в провинциальном городе, несмотря ни на что продолжают ждать своих сыновней, уехавших из города девять лет назад. Они мечтают встретить конец света в семейном кругу. Дети приезжают, но настоящее воссоединение семьи обходится героям гораздо дороже. Комета все ближе, и надо успеть сказать всё, но самые важные слова оборачиваются обидами.
Отметим, что премьера картины состоялась в 2021 году на выборгском фестивале <Окно в Европу> Фильм оказался ожидаемо противоречивым: в зрительском голосовании кино заняло третье место, но пресса и критики были беспощадны.
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|Сотрудничество между Арменией и Китаем в военной области имеет большой потенциал - Атташе
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|В Армении отметили 196-ю годовщину Ошаканской битвы
|Представители Азербайджана и Турции на заседании Совбеза ООН по традиции оправдали геноцидальные действия азербайджанских властей в отношении арцахцев
|Омбудсмен Армении: Ни в одной из международных разведывательных систем нет данных о розыске Вагифа Хачатряна
|Рубен Варданян призвал ООН направить мониторинговую миссию в Арцах
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха
|Мнение: Обсуждение в Совбезе ООН и большинство выступлений были несоизмеримы с серьезностью и напряженностью ситуации в Нагорном Карабахе
|Пашинян указал на позитивные моменты состоявшегося накануне заседания Совбез ООН по Арцаху
|Постпред Мальты в ООН: Призываем Азербайджан не предлагать агдамскую дорогу, как альтернативу Кашатагскому коридору
|Что и следовало доказать: Азербайджан уже не скрывает намерений использовать дорогу Акна-Степанакерт в качестве отправной точкой для "реинтеграции" армян Арцаха
|Мирзоян рассказал об ожиданиях Армении от заседания Совбеза ООН по кризису вокруг Арцаха
|Серж Саргсян обсудил с Кристиной Квин тяжелую ситуацию вокруг Арцаха
|Фонд "Татоян": Азербайджан проводит фашистскую, организованную госполитику по присвоению территорий Армении
|Арарат Мирзоян переговорил с Сергеем Лавровым
|Минобороны Армении продолжает опровергать вражескую дезинформацию
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|Большинство парламентских партий Нидерландов призвали руководство страны принять меры за предотвращение геноцида армян в Арцахе
|Константин Затулин: Азербайджан заинтересован как можно быстрее ликвидировать Нагорный Карабах как понятие, даже географическое
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Действующий председатель ОБСЕ командировал своего представителя в Кашатагский коридор на фоне гумкризиса в Арцахе
|Посольство Германии в РА поддержало свободное передвижение людей через Кашатагский коридор
|"Айастан": Усилия международного сообщества и властей Армении должны быть направлены на скорейшее разрешение катастрофической ситуации в Арцахе
|Мнение: провал миссии европейских наблюдателей в Армении нейтрализован блокадой базы миротворцев в НКР и публикацией "секретных материалов"
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