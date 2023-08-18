Пятница, 18 Августа 2023 12:21

АрмИнфо. В рамках проектов кинофестиваля <Золотой абрикос> в Армению приедет российская актриса - лауреат престижных российских премий и фестивалей <Кинотавр>, <ТЭФИ>, <Ника> Юлия Ауг.

В частности, 19 августа, в 19:30 , в Доме кино состоится ереванская премьера фильма режиссеров Армена Акопяна и Дмитрия Тархова <Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали> (2021г.), в главной роли с Юлией Ауг и Алексеем Гуськовым. Актриса будет присутствовать на премьере.

Согласно сообщению пресс-службы организаторов кинофестиваля, продюсерами картины выступают Александр Акопян, Илья Шерстобитов; авторами сценария: Армен Акопян, Геворг Маркосян, Дмитрий Тархов; оператор: Геворг Маркосян.

Фильм является комедией, повествующей об обычной семье, решившей собраться за долгое время вместе перед концом света - в фильме к планете Земля приближается комета, которая должна её уничтожить. Правительство распущено, связь и транспортное сообщение отсутствуют. Мир в состоянии хаоса. Главные герои, живущие в провинциальном городе, несмотря ни на что продолжают ждать своих сыновней, уехавших из города девять лет назад. Они мечтают встретить конец света в семейном кругу. Дети приезжают, но настоящее воссоединение семьи обходится героям гораздо дороже. Комета все ближе, и надо успеть сказать всё, но самые важные слова оборачиваются обидами.

Отметим, что премьера картины состоялась в 2021 году на выборгском фестивале <Окно в Европу> Фильм оказался ожидаемо противоречивым: в зрительском голосовании кино заняло третье место, но пресса и критики были беспощадны.