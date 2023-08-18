Пятница, 18 Августа 2023 12:20

АрмИнфо. Полиция Армении задержала женщину, которая издевалась над несовершеннолетней девочкой.

"В сети появилось видео, на котором женщина издевается над несовершеннолетней девочкой. Женщина, изображенная на видео, была обнаружена в результате совместных действий полицейских Главного управления общественной безопасности МВД РА, Гавараского и Центрального отделений полиции. В настоящее время она находится в отделении полиции", - сообщили в полиции РА, отметив, что по факту будет представлена дополнительная информация.

По данному факту с заявлением выступили и в офисе Омбудсмена Армении. "Сразу после того, как видео со сценой насилия над ребенком было распространено в Интернете, офис Защитника прав человека начал расследование дела.

Исходя из наилучших интересов ребенка, Защитник призывает не распространять появившееся видео в социальных сетях, воздерживаясь от публикации личной информации, идентифицирующей ребенка.

Защитник особо подчеркивает, что наилучшие интересы каждого ребенка являются приоритетом. Государство обязано принимать необходимые и достаточные меры для обеспечения защиты ребенка от насилия", - говорится в заявлении ЗПЧ РА.

Также подчеркивается, что в компетентные государственные органы со стороны Омбудсмена будут направлены письма с просьбой принять необходимые меры в пределах их компетенции.

Отметим, что в сети было размещено видео, в котором женщина - по всей видимости, мать ребенка, на камеру издевается над несовершеннолетней дочерью. Она не только наносит ей телесные побои, но и коллективно, с вовлечение еще двух дочерей, оплевывают ее, а также совершают иные противоправные действия, унижающие достоинство. Видео снимала сама женщина.