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АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают терроризировать мирных жителей осаждённого Арцаха.
Как сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха, 18 августа около 09:20 азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Мартунинском районе, открыв огонь из стрелкового оружия по трактору, выполнявшему сельскохозяйственные работы на полях общины Мюришен.
"Очевидно, что, последовательно препятствуя сельскохозяйственным работам, азербайджанская сторона стремится еще больше усугубить гуманитарную катастрофу, вызванную блокадой в Арцахе", - говорится в сообщении АО Арцаха.
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|Китай готов внести свой вклад в региональный мир - Посол КНР
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|В Азербайджане ликвидировали 13 политических партий
|Действующая власть поставила Армению на грань превращения в "падающее государство" - политолог
|В Армении отметили 196-ю годовщину Ошаканской битвы
|Представители Азербайджана и Турции на заседании Совбеза ООН по традиции оправдали геноцидальные действия азербайджанских властей в отношении арцахцев
|Омбудсмен Армении: Ни в одной из международных разведывательных систем нет данных о розыске Вагифа Хачатряна
|Рубен Варданян призвал ООН направить мониторинговую миссию в Арцах
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха
|Мнение: Обсуждение в Совбезе ООН и большинство выступлений были несоизмеримы с серьезностью и напряженностью ситуации в Нагорном Карабахе
|Пашинян указал на позитивные моменты состоявшегося накануне заседания Совбез ООН по Арцаху
|Постпред Мальты в ООН: Призываем Азербайджан не предлагать агдамскую дорогу, как альтернативу Кашатагскому коридору
|Что и следовало доказать: Азербайджан уже не скрывает намерений использовать дорогу Акна-Степанакерт в качестве отправной точкой для "реинтеграции" армян Арцаха
|Мирзоян рассказал об ожиданиях Армении от заседания Совбеза ООН по кризису вокруг Арцаха
|Серж Саргсян обсудил с Кристиной Квин тяжелую ситуацию вокруг Арцаха
|Фонд "Татоян": Азербайджан проводит фашистскую, организованную госполитику по присвоению территорий Армении
|Арарат Мирзоян переговорил с Сергеем Лавровым
|Минобороны Армении продолжает опровергать вражескую дезинформацию
|Позиция постоянных членов Совбеза ООН по ситуации вокруг Арцаха
|Большинство парламентских партий Нидерландов призвали руководство страны принять меры за предотвращение геноцида армян в Арцахе
|Константин Затулин: Азербайджан заинтересован как можно быстрее ликвидировать Нагорный Карабах как понятие, даже географическое
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Действующий председатель ОБСЕ командировал своего представителя в Кашатагский коридор на фоне гумкризиса в Арцахе
|Посольство Германии в РА поддержало свободное передвижение людей через Кашатагский коридор
|"Айастан": Усилия международного сообщества и властей Армении должны быть направлены на скорейшее разрешение катастрофической ситуации в Арцахе
|Мнение: провал миссии европейских наблюдателей в Армении нейтрализован блокадой базы миротворцев в НКР и публикацией "секретных материалов"
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