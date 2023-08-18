Пятница, 18 Августа 2023 12:17

АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают терроризировать мирных жителей осаждённого Арцаха.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха, 18 августа около 09:20 азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Мартунинском районе, открыв огонь из стрелкового оружия по трактору, выполнявшему сельскохозяйственные работы на полях общины Мюришен.

"Очевидно, что, последовательно препятствуя сельскохозяйственным работам, азербайджанская сторона стремится еще больше усугубить гуманитарную катастрофу, вызванную блокадой в Арцахе", - говорится в сообщении АО Арцаха.