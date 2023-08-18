Пятница, 18 Августа 2023 12:09

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении сообщила об обстреле капанского аэропорта со стороны Азербайджана.

Так, согласно сообщению пресс-службы СНБ РА, 18 августа в 04:24 ночи с азербайджанской стороны неизвестный, подъехав на машине на территорию, прилегающую к капанскому аэропорту "Сюник" Сюникской области Армении на армяно- азербайджанской границе, произвел с территории Азербайджана 3 выстрела в направлении аэропорта и уехал.

"Две пули повредили одно из окон аэропорта и крышу. Призываем власти Азербайджана провести надлежащее расследование инцидента и принять меры для исключения повторения подобных инцидентов", - говорится в сообщении СНБ РА.

Вместе с тем добавляется, что пограничные войска СНБ РА готовы к совместному расследованию и/или передаче азербайджанской стороне соответствующих видеозаписей.