Пятница, 18 Августа 2023 12:07

АрмИнфо. Министерство внутренних дел Армении составило и опубликовало на сайте Police.am предварительные избирательные списки граждан, имеющих право участвовать в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана, и адреса избирательных участков.

Как сообщает пресс-служба полиции РА, избиратели ереванской общины могут проверить свои данные и ознакомиться с адресами избирательных участков. В случае отсутствия данных или неточностей в списках избиратели могут подать заявление в территориальные паспортные отделы МВД по вопросам миграции и гражданства для внесения соответствующих исправлений или включения в дополнительные списки избирателей.

Для устранения неточностей в списках избиратели должны подать заявление в уполномоченный орган не позднее, чем за 14 дней до дня голосования, а данные лиц, обратившихся после указанного срока, будут включены в дополнительные списки избирателей.

Отметим, что обобщенного списка избирателей на сайте полиции нет. Представлены данные лишь по отдельным административным округам. Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана намечены на 17 сентября. Заявления в ЦИК для участия в предстоящих выборах подали 13 партий и блок.

Добавим также, что согласно результатам опроса консалтинговой компании MPG, опубликованного 9 августа, более половины респондентов в столице считают, что выборы в Совет старейшин Еревана будут несправедливыми. В ответ на соответствующий вопрос лишь 16.1% выразили убеждение, что выборы будут справедливыми, 28.9% - скорее справедливыми, 19.5% - скорее несправедливыми, 32.1% - однозначно несправедливыми, 3.3% - затруднились ответить. При этом 19.2% горожан не планирует участвовать в выборах, 11% не планируют отдавать свои голоса никому из выдвинутых кандидатов, 33.4% - затруднились сказать, 5.7% - отказались отвечать.