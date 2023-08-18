Пятница, 18 Августа 2023 12:06

АрмИнфо. Прокуратура возбудила публичное уголовное преследование в отношении водителя грузовика, участвовавшего в трагической аварии на трассе Ереван-Гюмри по обвинению в нарушении требований по соблюдению безопасности дорожного движения или правил дорожного движения или безопасности эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении, в рамках уголовное производства выяснилось, что А.П. 14 августа около 00:20, находясь за рулем автомобиля <Зил-ММЗ- 554М>, на 90-м километре трассы Ереван-Гюмри близ населенного пункта Ланджик общины Ани Ширакской области нарушил правила дорожного движения. При наличии сплошной разделительной линии А.П. не осуществил правостороннее движение на своем автомобиле, пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. В результате этого он на встречной полосе столкнулся с двигавшимся прямо автомобилем <Фольксваген Крафтер>, за рулем которого находился Марлен Михайлович Маргарян.

Действия А.П. в результате аварии по неосторожности привели к смерти водителя Марлена Маргаряна, а также пассажиров Мушега Араиковича Элояна, Лианы Вачагановны Кочинян, Евы Артаковны Парсян, Наре Суреновны Амараян, Элен Вачиковны Дадаян, Амалии Арменовны Мнацаканян, Бариса Маратовича Торосяна, Анаит Рубиковны Акопян, Алвард Мартиросовны Мартиросян и Араика Суреновича Мурадяна.

А.П. по неосторожности причинил травмы различной степени тяжести Маргарите Арзумановне Габриелян, Лилит Ваноевне Гукасян, Эдуарду Гагиковичу Саакяну, Пайцар Сабировне Аванесян и Эдуарду Хачатуровичу Колояну.