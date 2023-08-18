Пятница, 18 Августа 2023 12:05

АрмИнфо. Вчера, 17 августа, в 17:55 в районе незаконного блокпоста, расположенного в Кашатагском (Лачинском) коридоре, азербайджанская сторона перерезала оптоволоконный кабель, нарушив стабильную связь Арцаха. Об этом на своей странице в Facebook написал советник госминистра Арцаха Артак Бегларян.

"Вчера вечером специалисты из Арцаха вместе с российскими миротворцами попытались подойти к данному участку и отремонтировать кабель, но азербайджанская сторона этого не допустила. С сегодняшнего утра ведутся переговоры между миротворцами и азербайджанской стороной, чтобы наши специалисты смогли восстановить поврежденный кабель", - отметил Бегларян. При этом он назвал неслучайным, что это новое преступление произошло после заседания Совета Безопасности ООН и буквально за 5 минут до начала запланированной пресс- конференции по геноциду в Арцахе.

"В результате этой провокации спикеры пресс-конференции из Арцаха - защитник прав человека Гегам Степанян и перемещенная гражданка Альвина Нерсесян, смогли соединиться с двумя другими спикерами, министром иностранных дел Сергеем Газаряном и первым генеральным прокурором МУС Луисом Морено Окампо с опозданием на 45 минут. Несмотря на усилия Азербайджана, пресс-конференция состоялась, в ней приняли участие около 130 человек из 27 стран", - добавил Бегларян.

В заключение он обратил внимание, что сейчас в Арцахе через нестабильную радиосвязь доступен очень ограниченный объем интернета, который к тому же постоянно находится под давлением азербайджанских систем глушения.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.

Кроме того, 15 августа в Арцахе был зафиксирован первый случай смерти от голода. 40- летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заседание, состоявашеся 16 августа, по сути, не дало никаких результатов. Участники экстренного заседания, разошлись по своим делам после шаблонных заявлений о необходимости разблокирования коридора, и выражения озабоченности. А Азербайджана, пользуясь бездействием так называемого цивилизованного мира, продолжает затягивать удавку на шее осажденного Арцаха. Цель блокады - деарменизация НКР.