Четверг, 17 Августа 2023 23:13

АрмИнфо. Первый генеральный прокурор Международного уголовного суда, бывший профессор Гарвардского и Йельского университетов Луис Морено Окампо считает, что самым простым решением кризиса в Лачинском коридора могла бы стать поддержка России со стороны США и Франции в выполнении ее миротворческой миссии в полном объеме.

<Однако на данный момент это невозможно в политическом смысле, из-за чего нет согласия между ними по данному вопросу>, - отметил он в ходе онлайн обсуждения, посвященного блокаде Азербайджаном Лачинского коридора.

При этом, как подчеркнул Окампо, на сегодня политические вопросы должны быть отодвинуты на второй план, поскольку речь идет о геноциде армян Нагорного Карабаха. <Это геноцид, и это невозможно отрицать. Следовательно мы должны это предотвратить>, - сказал он

Первый генеральный прокурор Международного уголовного суда уверен, - Россия, Франция и США должны прийти к общему знаменателю и прекратить блокаду Лачинского коридора. <Армяне не должны быть побочной жертвой украинского конфликта. Мы не можем допустить второй геноцид армян уже в 2023 году>, - подчеркнул он.

Напомним, что бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в своем докладе подтвердил, что блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана является геноцидом по отношению к этническим армянам Нагорного Карабаха. <Блокада Лачинского коридора силами безопасности Азербайджана, препятствующая доступу к любым продуктам питания, медикаментам и другим предметам первой необходимости, должна рассматриваться как геноцид в соответствии со статьей II, (c) Конвенции о геноциде: <Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее физическое уничтожение>, - отметил эксперт, указав, что голод как метод истребления людей был проигнорирован всем международным сообществом, когда он применялся против армян в 1915 году, позже против евреев, поляков, русских в Ленинграде, затем камбоджийцев, а также боснийцев в Сребренице. <Есть разумные основания полагать, что у президента Алиева есть геноцидальные намерения. Он умышленно блокирует Лачинский коридор даже после того, как Международный суд в решениях о промежуточных мерах уведомил его о последствиях его действий>, - говорится в докладе.