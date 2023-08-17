Четверг, 17 Августа 2023 23:12

АрмИнфо. Сотрудничество между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой в военной области имеет большой потенциал. Об этом заявил журналистам военный атташе при посольстве Китая в РА Ань Цянь.

<Мы также можем сотрудничать в сфере международного миротворчества, гуманитарного разминирования, военного образования, военных реформ и технологий. Эти направления сотрудничества имеют большой потенциал для развития. Я сделаю все возможное для развития армяно-китайских отношений в военной сфере>, - подчеркнул Цянь.

Касаясь недавнего визита делегации во главе с директором Центра международных исследований при Минобороны КНР в Ереван, атташе подчеркнул, что визит был организован им лично для укрепления сотрудничества. Атташе отметил, что делегация была довольна итогами визита.

<Делегация, посетившая Армению, осталась очень довольна результатами встреч. Уверен, что сотрудничество в военной сфере между двумя странами будет успешным. Я сделаю для этого все>, - заключил он.