Четверг, 17 Августа 2023 23:11

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре подробно описал министру иностранных дел Румынии Луминице-Теодоре Одобеску серьезные проблемы, возникшие у 120-тысячного населения Нагорного Карабаха и особо уязвимых групп вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян отметил, что в обсуждения в Совбезе ООН, а также обращения различных правительств и международных организаций с декабря 2022 года показывают, что цивилизованный мир имеет общее понимание гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Тем не менее, преодоление ситуации в Нагорном Карабахе требует от международного сообщества четких шагов для выполнения юридически обязывающих решений Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля по восстановлению свободного и бесперебойного движения в обоих направлениях по Лачинскому коридору.

Подтвердив позицию армянской стороны в установлении стабильности в регионе, министр Мирзоян отметил, что обострением ситуации в Нагорном Карабахе Азербайджан ставит под угрозу усилия Армении и международного сообщества в этом направлении.