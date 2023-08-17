Четверг, 17 Августа 2023 17:25

АрмИнфо. Как неоднократно говорили, США, безусловно, по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимся закрытием этого коридора в Нагорном Карабахе для коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, касаясь ситуации вокруг Кашатагского (Лачинского) коридора.

"Мы хотим, чтобы этот коридор снова открылся. Мы продолжаем призывать правительство Азербайджана к скорейшему восстановлению свободного проезда коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств через коридор", - отметил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что США поддерживали уровень диалога и дипломатии на различных уровнях, и это продолжается - начиная с Совета национальной безопасности, господина (Джейка) Салливана и господина (Джона) Файнера и заканчивая Государственным департаментом.

"Я имею в виду, что мы занимаемся этим на регулярной основе, чтобы посмотреть, сможем ли мы достичь лучшего результата дипломатическим путем", - уточнил Кирби.

Вместе с тем он отказался комментировать вопрос о поставках вооружения из Индии в Армению, отметив, что не знаком с ситуацией.

"Все, что я могу сказать, это то, что мы собираемся продолжать дипломатическое взаимодействие, чтобы способствовать мирному урегулированию здесь и ослаблению напряженности, и, конечно же, снова открыть коридор в Нагорном Карабахе, чтобы гуманитарную помощь и поставки cмогли получить люди, которые больше всего в этом нуждаются", - резюмировал Кирби.