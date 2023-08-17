Четверг, 17 Августа 2023 17:24

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 64, 66, 68, 70, 72 на улице Оганова; жилые дома 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 30 на улице Ачаряна, здания N1, N2 общежития колледжа N11, школа N104 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 8/1, 1А, 10А, 12, 16, 18 на улице Фрунзе, частные дома на улицах Неркин Чарбаха 5-8, 14, 15 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилой дом 117 и частные дома 21, 123, 147, 149, 184 на улице Мурацана, частные дома 1-41 на 8-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 абоненты-жильцы жилых домов 40-48 на улице Абовяна, 7, 7/1 на улице Корюна, 5, 5А, 7, 9, 9А на улице Туманяна, 19 на 2-ом переулке Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 63 на пр. Комитаса, 6-6/8 на улице Давида Анахта, 15, 40/6, 54/2, 56/6 на улице Улнеци;

в Араратской области:

10:00-13:00 село Тигранашен; частично село Аралез;

10:30-12:30 частично села Бюраван и Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично село Агавнадзор;

в Армавирской области:

11:00-17:00 кварталы “Сасунци Давид”, “Гарегин Нжде” в городе Эчмиадзин; села Шенаван, Бергашат, Геташен, Нор Кесария;

в Лорийской области:

12:00-14:00 село Шаумян;

в Котайкской области:

10:00-17:00 частично село Маяковский;

11:00-14:00 дом отдыха “Орран”, станция операторов “Г-Телеком”, школа Лернаниста в общине Лернанист; Разданские животноводческие фермы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 села Гегашен и Зовк;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 население Астхадзора полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00–16:00 частично улицы Саят-Новы, Г. Зирояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Тавушской области:

10:00-10:30 и 16:30-17:00 кварталы “Шамахян”, “Андраник”, частично улицы Абовяна, Горького, Саят-Новы, Орджоникидзе, Мясникяна, Калинина в городе Дилижан.