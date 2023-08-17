Четверг, 17 Августа 2023 17:23

АрмИнфо.Сам факт того, что вопрос, связанный с ситуацией в Арцахе, обсуждается в Совете Безопасности ООН, свидетельствует о том, что он не закрыт и не является внутренним делом Азербайджана. Об этом заявил экс-госминистр Арцаха, филантроп Рубен Варданян.

"Это проблема международного сообщества, потому что Азербайджан сознательно проводит политику геноцида по отношению к арцахским армянам, что является преступлением против человечности", - отметил политик.

По убеждению Варданяна, еще одним важным аспектом вчерашней дискуссии было то, что большинство участников подчеркнули, что Азербайджан должен выполнить свои обязательства, разблокировав единственный коридор, соединяющий Арцах с Арменией.

Меценат указал на очевидность того, что стране, не выполняющей своих обязательств, нельзя доверять никакую другую страну, особенно в вопросе заключения мирного договора.

"На телеканале "Дождь" я имел возможность рассказать о ситуации в Арцахе, а также четко заявить, что это не только гуманитарная катастрофа. Это четкая политика, проводимая Азербайджаном для оказания давления на тех людей, которые 35 лет назад, используя все правовые механизмы, заявили, что хотят жить самостоятельно. Именно поэтому этот вопрос не закрыт и не будет закрыт, несмотря на все усилия Азербайджана", - резюмировал Варданян.

Политик в целом представил текущую ситуацию в Арцахе. Он рассказал о том, что от недоедания уже умирают люди; что ситуация идет к массовой гибели людей; что Арцаху срочно нужны медикаменты и продукты; и что против Алиева, который все это устроил ради достижения каких-то своих политических целей, нужно вводить санкции - иначе выходит, что его действия поощряются.

Отметим, что накануне вечером состоялась экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Арцаха. Оно было созвано по предложению Армении. В целом, участники заседания подчеркнули недопустимость факта блокировки коридора, призвав обеспечить как его функционирование, так и задействование иных маршрутов.