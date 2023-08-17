Четверг, 17 Августа 2023 14:38

АрмИнфо.Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар обменялись мнениями о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, переговорах при посредничестве международных партнеров, включая Европейский Союз, а также о текущей региональной ситуации.

Байрамов по традиции обвинил Армению "военно-политических провокациях в регионе", и заверил, что заявления о блокаде и напряженной гуманитарной ситуации, не способствуют достижению мира и стабильности.

Далее он заявил, что "Армения нарушает поддержанные Евросоюзом договоренности об использовании дороги Акна (Агдам) -Степанакерт и интенсификации движения по Кашатагскому (Лачиснкому) коридору, а также о диалоге с представителями армянского населения для их реинтеграции".

"Все это свидетельствуют о том, что Армения не заинтересована в процессе нормализации", отметил Байрамов.

Стороны также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении.