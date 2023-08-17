Четверг, 17 Августа 2023 14:36

АрмИнфо. В августе текущего года Министерство юстиции Азербайджана приняло решение о ликвидации 13 политических партий. Все эти партии обратились в Минюст с заявлением о прекращении своей деятельности, передает Turan.

Напомним, что после обретения Азербайджаном независимости (18 октября 1991 года) в стране было зарегистрировано 66 политических партий. В 1993 году две из этих партий были распущены по решению суда.

В 2021 году 6 партий заявили, что присоединяются к правящей партии <Ени Азербайджан> и число зарегистрированных партий составило 58.

После принятия нового закона "О политических партиях", 31 из этих 58 партий обратились в Минюст с заявлением об их ликвидации.

Остальные 27 политических партий подали заявки на перерегистрацию. Из них только правящая партия "Ени Азербайджан" прошла государственную регистрацию. Документы других были возвращены на исправление в связи с ошибками и неточностями.

В августе Минюст ликвидировал следующие политические партии: Партия "Горгуд" (председатель Фирудин Каримов); Партия национального единства единого Азербайджана (председатель Гаджибаба Азимов), Народно-демократическая партия (председатель Галандар Мухтарлы), Независимая народная партия (председатель Афлан Ибрагимов), Партия "Новый путь" (председатель Рамиль Гусейнов), Партия национального единства (председатель Юнус Огуз), Партия национальной государственности (председатель Немат Панахлы), Социал-демократическая партия (председатель Араз Ализаде), Либерально- демократическая партия (председатель Фуад Алиев), Партия социального благосостояния (председатель Асли Казымова), Партия развития Азербайджана (председатель Тейюб Ганиоглу), Партия единства ( председатель Худадат Худиев), Партия "Альянс во имя Азербайджана" (председатель Абуталыб Самедов).