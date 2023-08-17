Четверг, 17 Августа 2023 14:16

АрмИнфо.В Армавирской области у памятника "Героям Ошакана" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 196-й годовщине со дня победы в Ошаканскои? битве русских солдат и армянских добровольцев над многократно превосходящими силами персидскои? армии.

В сообщении РЦНК в Ереване напомнили, что 17 августа 1827 г. около армянской деревни Ошакан произошло сражение между армией наследника персидского престола Аббаса Мирзы и русским отрядом под командованием генерал-лейтенанта Афанасия Красовского, пришедшего на помощь Эчмиадзинскому монастырю, осажденному персидскими войсками. В ходе этого сражения Восточная Армения была освобождена от ханского ига и присоединена к России.

Сегодня, на памятном мероприятии, представители Армянской Апостольской и Русской Православной церквей совершили литию в память о героях, отдавших свою жизнь в Ошаканской битве.

Присутствующие возложили венки и цветы к монументу "Героям Ошакана".

В приветственной речи временный поверенный в делах России в Армении Максим Селезнев отметил, что Россию и Армению связывают многовековые культурно- цивилизационные узы и духовная близость. "Русские и армянские воины смогли доказать, что вместе они могут выстоять и победить. Это один из важнейших уроков, который они преподнесли поколениям", - отметил он.

К собравшимся также обратились заместитель мэра г. Эчмиадзина Арсен Петросян и начальник Управления современного искусства МОНКС РА Светлана Саакян, по словам которой "Ошаканская битва - пример того, как армянский и русский народы смогли вместе, сплотившись, преодолеть трудности".

Памятное мероприятие было организовано Посольством России в Армении, представительством Россотрудничества в РА, администрацией Армавирской области и мэрией Эчмиадзина.