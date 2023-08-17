Четверг, 17 Августа 2023 14:10

АрмИнфо. Ни в одной из международных разведывательных систем нет данных о розыске Вагифа Хачатряна, о чем утверждает азербайджанская сторона. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Анаит Манасян.

В частности, в сообщении отмечено, что Аппарат Омбудсмена собрал сведения о Вагифе Хачатряне, противоречащие обвинению азербайджанской генпрокуратуры о том, что последний якобы 22 декабря 1991 года <совершил преступление в селе Мешали в составе группы армянских вооруженных формирований>.

Сотрудники Офиса собрали достоверные сведения, противоречащие обвинению генпрокуратуры Азербайджана, которые свидетельствуют о том, что Вагиф Хачатрян приступил к воинской службе только 1 сентября 1992 года, после чего принимал участие в боевых действиях. До этого последний работал рядовым водителем в Степанакерте. Собранные Омбудсменом факты подтверждены архивными документами, приказами командиров, показаниями членов семьи и др.

<Лишение Азербайджаном свободы Вагифа Хачатряна, который находится под международной гуманитарной защитой, является грубым нарушением международного гуманитарного права>, - говорится в заявлении.

Омбудсмен также обратила внимание на то, что сразу после похищения Вагифа Хачатряна в азербайджанском медиа-пространстве усилились призывы к насилию в отношении армян, пропаганда ненависти и вражды, направленные также против Вагифа Хачатряна и его родных.

Манасян подчеркнула, что в условиях подобной травли и атмосферы вражды, нарушения презумпции невиновности, законные права Вагифа Хачатряна не могут быть гарантированы, а справедливое судебное следствие исключено.

Полная информация, собранная аппаратом Защитника прав человека, направлена компетентным органам и международным партнерам.

Напомним, что 29 июля 68-летний Вагиф Хачатрян, которого в сопровождении Международного комитета Красного Креста везли из Арцаха на лечение в Армению, был похищен представителями пограничной службы Азербайджана и увезен в неизвестном направлении. Несколько часов о его судьбе ничего не было известно, позже генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях