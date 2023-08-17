Четверг, 17 Августа 2023 14:05

АрмИнфо.Вражеские силы вновь обстреляли позиции Армии обороны Арцаха.

Согласно сообщению АО НКР, 16 августа около 22:10 азербайджанские вооруженные силы с применением стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в Мартакертском районе Республики Арцах. "Потерь с арцахской стороны нет", - отметили в Армии обороны Арцаха.