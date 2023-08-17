Четверг, 17 Августа 2023 14:04

АрмИнфо.Обсуждение Совбеза ООН было коллективным призывом открыть Кашатагский (Лачинский) коридор, но не было ни слова о том, что произойдет, если Азербайджан проигнорирует этот призыв. Так прокомментировала итоги экстренного заседания Совбеза ООН по Арцаху бывший депутат НС от ГД, бывший член армянской делегации в ПАСЕ, азербайджановед Татевик Айрапетян.

По ее убеждению, обсуждение и большинство выступлений были несоизмеримы с серьезностью и напряженностью ситуации в Нагорном Карабахе, и зачастую повторялись.

"Из всех представителей речь Франции была наиболее ясной. Многие другие страны также призвали Азербайджан открыть коридор и выполнить решение суда ООН. Мозамбик говорил об ответственности международного сообщества.

Очень большим упущением было то, что не было упомянуто о реальной опасности этнических чисток, доказательством чего могут служить действия Азербайджана. Не было упоминания и о диалоге Баку-Степанакерт через международные механизмы. Только российская сторона намекала на диалог, естественно не говоря о международных механизмах", - отметил эксперт.

Вместо этого, продолжила Айрапетян, представители некоторых стран призвали к использованию дорог, отличных от Кашатагского, а некоторые упомянули о предоставлении Агдамской (Акна) дороги. По ее мнению, одна из причин этого в том, что представители армянской стороны заявили, что не имеют мандата и не представили четких контраргументов по этой теме, а азербайджанская сторона быстро вынесла ее на повестку дня.

"Выступление Арарата Мирзояна было насыщено фактами, важно, что он говорил о реальной опасности Геноцида, но я не понимаю, почему не используются отрывки из речей того же Алиева, которые являются лучшим свидетельством политики Геноцида Азербайджана и, на мой взгляд, очень впечатляют.

Представитель Азербайджана больше выступал в роли защитника, пытаясь опровергнуть представленные факты. Они продолжают имитировать "мир", призывая к "неразрушению" своими международными призывами.

Мне было непонятно, почему Турция вместе с ЕС говорит о ситуации как о "нейтральной" стороне, а во вторую очередь о положениях Азербайджана. В выступлении представителя ЕС были важные нотки, упоминался и диалог Баку-Степанакерт, вновь упоминался пункт о "международных механизмах"", - констатировала эксперт.

Подводя итог, Айрапетян выразила убеждение, что пока речь не пойдет о реальных действиях, Баку не будет слушать международные призывы и не пойдет на открытие коридора. "Необходимо быть последовательным и неустанно работать, чтобы добиться четких действий против Азербайджана, чтобы не допустить опасного развития событий в Арцахе",

- резюмировала азербайджановед.