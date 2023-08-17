Четверг, 17 Августа 2023 11:31

АрмИнфо. Мы призываем Азербайджан не предлагать агдамскую дорогу, поскольку ее не следует рассматривать как альтернативу Кашатагскому (Лачинскому) коридору. Об этом в ходе своего выступления на экстренном заседании Совбеза ООН по кризисной ситуации вокруг Арцаха заявила представитель Мальты в ООН Луис Дебоно.

В ходе своего выступления дипломат обратила внимание на усугубляющуюся ситуацию вокруг Арцаха в связи с блокирование Кашатагского (Лачинского) коридора, дефицит медикаментов, продуктов первой необходимости, недоступность образования и медпомощи.

Представитель Мальты в ООН заявила, что необходимо обеспечить наличие продовольствия и медикаментов в Нагорном Карабахе. "Необходимо обеспечить свободу передвижения в Нагорный Карабах в соответствии с обязательствами, взятыми на себя заявлением от 9 ноября 2020 года, и международными гуманитарными нормами. Мы призываем Азербайджан не предлагать агдамскую дорогу, поскольку ее не следует рассматривать как альтернативу Кашатагскому коридору", - отметила она.

Дипломат также подчеркнула недопустимость политизации гуманитарных вопросов. "Необходимо обеспечить восстановление доступа МККК.

Диалог между Арменией и Азербайджаном должен быть непрерывным для обеспечения мира на Южном Кавказе", - отметила она, добавив, что лишь политический диалог может способствовать нахождению взаимоприемлемого пути решения нагорно-карабахского конфликта. Она также выразила поддержку усилиям ОБСЕ по данному вопросу.