Четверг, 17 Августа 2023 11:26

АрмИнфо. Азербайджан хочет, чтобы дорога Акна (Агдам)- Степанакерт стала отправной точкой для "реинтеграции" проживающих в Нагорном Карабахе армян. Об этом в Акне в беседе с журналистами заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, который сопровождал тур иностранных дипломатов в этот район, якобы для демонстрации построенных инфраструктур для запуска движения в блокадный Арцах.

Таким образом, азербайджанский чиновник в очередной раз подтвердил, что учиненная Азербайджаном блокада была нацелена на насильственное поглощение Арцаха.

При этом Гаджиев цинично заявил, что в то время, как Азербайджан строит дороги, они (арцахцы - ред.) продолжают установку заграждений на дорогах. Гаджиев также решил побеспокоиться за бюджет арцахцев, и заверил, что эта дорога также значительно снизит транспортные расходы, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян таким образом можно будет доставлять все необходимое.

"Также они также получат возможность использовать эту дорогу для продвижения своей продукции на рынки Азербайджана. Но вместо того, чтобы использовать эту дорогу, устанавливают заграждения. Предложение Азербайджана состоит в том, чтобы сделать эту дорогу отправной точкой реинтеграции карабахских армян в политическую, экономическую, социальную сферу Азербайджана. К сожалению, они отказываются от этого. Как видите, здесь также проложена железная дорога. На самом деле все это сделано для того, чтобы облегчить им жизнь, решить эту проблему политическим путем и создать лучшие экономические и социальные возможности. К сожалению, они установили заграждения на другом конце дороги, чтобы нельзя было ее использовать", - заявил представитель государство, которое вот уже 248 дней держит в осаде 120 тысячное население Арцаха, и ждет, когда все они умрут с голода там. Комментируя данные откровения Гаджиева, российско-израильский блоггер Александр Лапшин напомнил, что 2 недели назад, 31 июля 2023 написал, что азербайджанцы в самое ближайшее время устроят провокацию в Агдаме с "гуманитарными грузами". "Они подгонят автоколонну грузовиков с просроченными и некачественными продуктами, привезут иностранных дипломатов и покажут, что это не Азербайджан морит голодом арцахцев, а сами власти Армении. Сегодня, 16 августа 2023 все СМИ Азербайджана пишут, что в сторону Агдама движется автоколонна с гуманитарной помощью, а также колонна с дипломатами, которых везет редкостный ушлёпок, личный советник Алиева, Хикмет Гаджиев", - отметил Лапшин. "Еще тогда я написал, что друзья, успейте подготовиться к провокации, времени у вас мало. Более того, я четко написал, что необходимо предпринять, по пунктам написал. Вы думаете, кто-то услышал мои слова? Конечно же, нет. Наборот, дураки понабежали в комментарии с криками "Все это глупости, русские этого не допустят, а Ереван старше Рима!" и "Лапшин - шпион, а мы умные". Если бы я делал ставки на глупость со стороны многих жителей Армении, то стал бы миллионером.

Сказать вам, что будет дальше? Азербайджанцы задействует свою агентурную сеть внутри подконтрольной российским миротворцам территории для похищения интересующих их арцахцев прямо из Степанакерта, Мардакерта и Мартуни. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что не все жители Арцаха святые и там достаточно шпионов и врагов, обеспечивающих службу госбезопасности Азербайджана информацией обо всем, происходящим в Степанакерте.

Кроме того, ряд офицеров и солдат российского миротворческого контингента, возможно, не живут на зарплату Минобороны России, а немного подрабатывают на "стороне", если вы понимаете что я имею в виду. А теперь давайте, пишите что Лапшин все врет, шпион, мало нас хвалит. Потом не забываем поднять тост за Арцах и почесать пузо. А я побежал на очередную встречу как раз в защиту Арцаха", - отметил он.

Лапшин еще раз напомнив о том, что говорил и писал, что следующая провокация Азербайджана будет в Агдаме и они попытаются завезти в голодающий Арцах "гуманитарную помощь" со своей стороны, добавив, что вслед за азербайджанскими фурами с просроченными азербайджанскими продуктами в Степанакерт войдут азербайджанские военные "проследить за порядком в раздаче продуктов населению" и тему Арцаха можно закрыть раз и навсегда. "И если вы думаете, что российские миротворцы их остановят - вы ошибаетесь, россияне лишь выскажут "озабоченность"", - заявил блогер.

Лапшин также обратил внимание на тот факт, что сейчас спецслужбы Азербайджана начали работу через русских в Армении. "Они взялись за русские группы в соцсетях и повсюду с анонимных аккаунтов, прикрываясь "наивными туристами" навязывают и русским в Армении и самим же армянам новую агенду - Арцах должен быть отдан Азербайджану ради мира. Абсолютно идентичные слово в слово сообщения якобы от "наивных русских" (по факту это азербайджанские боты) с предложением возить в Арцах продукты из Азербайджана. И тут же бакинская агентура в поддержку своей публикации спускает ботов с армянскими фамилиями, которые пишут "Хорошая идея возить продукты из Азербайджана в Арцах!", "Ради мира мы должны на это пойти!". Далее, самое главное - фейковыми русскими под руководством генерала Али Нагиева из СГБ Азербайджана ставится вопрос - а по какой причине нельзя возить продукты из Азербайджана, может быть это власти Армении устроили голо в Арцахе, а азербайджанцы наоборот хотят арцахцев накормить?

Интересно наблюдать, как изначально в комментариях работали всего 2-3 азербайджанских бота. Но потом подключаются реальные армяне из необразованных маргиналов, и часть из них поддерживает азербайджанскую агентуру и ставит лайки на слова "Не надо отказываться от помощи, в Азербайджане хотят помочь!"", - отметил он.

Лапшин добавил, что азербайджанцы взялись за информационную обработку десятков тысяч русских в Ереване. "Сейчас они всего лишь тестируют целевую аудиторию, но в целом генерал Али Нагиев всерьез сделал ставки на русских в Армении для организации провокаций. Большинство русских в Армении это умные и достойные ребята, и они сами бежали от диктатуры и войны, надеюсь на их разум и здесь. А мы с вами будем бдительны и старайтесь эти провокации пресекать на корню", - резюмировал он.