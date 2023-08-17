Четверг, 17 Августа 2023 11:16

АрмИнфо.Сегодня я нахожусь здесь для того, чтобы получить поддержку этого высокого органа в деле сохранения перспективы достижения справедливого и всеобъемлющего мира и стабильности в нашем регионе, которую Азербайджан поставил под угрозу, спровоцировав гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе.

Об этом в ходе своего выступления на экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванном по запросу Армении в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате блокады Кашатагского (Лачинского) коридора и Арцаха Азербайджаном заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.

В начале своего выступления он поблагодарил Совет Безопасности за созыв этого экстренного заседания, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, сложившуюся вследствие блокады в течение 248 дней Кашатагского коридора - дороги жизни, связывающей Арцах с Арменией и внешним миром.

Вместе с тем он подчеркнул, что Армения ожидает от Совбеза ООН: осуждения использования голодной смерти гражданского населения как метода ведения войны, запрещенного международным гуманитарным правом; осуждения незаконного отказа в гуманитарном доступе и лишения гражданского населения Нагорного Карабаха того, что необходимо ему для выживания, в том числе предумышленное препятствование поставкам гуманитарной помощи и доступу к мерам реагирования на отсутствие из-за конфликта продовольственной безопасности; требования полного соблюдения обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе касающихся защиты гражданских лиц, в частности женщин и детей, а также критической гражданской инфраструктуры; призыва к немедленному восстановлению свободы и безопасности движения граждан, транспортных средств и грузов по Кашатагскому коридору в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; обеспечения полного добросовестного сотрудничества сторон с Международным Комитетом Красного Креста, а также безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи; направления в Нагорный Карабах независимой межведомственной миссии по оценке потребностей и оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению.

"Эти гуманитарные вопросы, безусловно, должны быть урегулированы при решительном вмешательстве международного сообщества, прежде чем негативные последствия приведут к этнической чистке народа Нагорного Карабаха. По словам избранных представителей Нагорного Карабаха: "Это преднамеренно спланированное преступление, обусловленное очевидным намерением геноцида. Власти Азербайджана целенаправленно спровоцировали блокаду Кашатагского коридора, зная, что это приведет к постепенной гибели всего населения Нагорного Карабаха, но предпочли продолжить этот курс действий".

В то же время в докладе бывшего прокурора МУС Луиса Морено Окампо отмечено, что в Нагорном Карабахе уже осуществляется геноцид. По словам господина Окампо, "блокада коридора силами безопасности Азербайджана, препятствующая доступу к любым продуктам питания, медикаментам и другим предметам первой необходимости, должна рассматриваться как геноцид в соответствии со статьей II, (c) Конвенции о геноциде: "Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее физическое уничтожение". Голод - это невидимое оружие геноцида. Без немедленных кардинальных изменений эта группа армян будет уничтожена в течение нескольких недель"", - отметил министр.

В тоже время он напомнил, что в течение последних двух лет Армения при содействии международного сообщества прилагала все усилия для установления мира и стабильности в нашем регионе. "И я считаю, что сегодня у нас все еще есть возможность достичь этой цели. Однако нынешняя гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе может в полной мере ухудшить перспективы мира во всем регионе Южного Кавказа и за его пределами", - отметил армянский министр, предложив раскрыть эту тему, дабы собравшиеся смогли осудить происходящее на основании ценностей и фактов.

В этом ключе он напомнил участникам заседания, что всеобщая декларация прав человека начинается с признания достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и их равных и неотъемлемых прав, являющихся основой свободы, справедливости и всеобщего мира.

"Вне зависимости от места жительства всем людям присущи права и достоинство, и к ним следует относиться с высочайшим уважением и заботой даже во время войны. К сожалению, народ Нагорного Карабаха лишен подобного обращения, оказавшись в условиях полной блокады.

9 ноября 2020 года: Трехстороннее заявление, подписанное лидерами Армении, России и Азербайджана, согласно пункту 6 которого "Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, (...) остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации".

12 декабря 2022 года: Азербайджан заблокировал Кашатагский коридор под ложным экологическим предлогом. С тех пор постепенное использование ограниченных внутренних запасов привело к острой нехватке продуктов питания и закрытию магазинов. До блокады около 90% всего потребляемого продовольствия импортировалось из Армении, и ежедневно народ Нагорного Карабаха не получает 400 тонн товаров первой необходимости. В настоящее время ощущается острая нехватка продуктов питания, в том числе детского питания, муки, сахара, а также медикаментов, топлива и т.д. Более того, практически все сельскохозяйственные работы прекратились по причине отсутствия топлива и обстрелов Азербайджана в направлении рабочих. В результате около 10000 гектаров земли, прилегающей к линии соприкосновения, остаются необработанными.

20 декабря 2022 года: Совет Безопасности ООН впервые обсудил этот вопрос и подавляющее большинство членов Совета призвали Азербайджан снять блокаду", - отметил он.

Мирзоян обратил внимание также на то, что периодически с декабря 2022 года и уже полностью с марта 2023 года (суммарно около 180 дней) Азербайджан прервал единственную поставку природного газа в Нагорный Карабах. Он добавил, что прекращение поставок газа уже привело к ряду негативных гуманитарных последствий, таких как: (1) прекращение функционирования больниц, (2) нарушение учебного процесса в школах и детских садах, (3) нарушение работы жизненно важных учреждений и социальных служб, (4) невозможность отапливать дома газом, (5) отсутствие горячей воды во многих домах, (6) отсутствие топлива для транспортных средств и т.д.

"С 9 января 2023 года (более 210 дней) Азербайджан нарушает подачу электроэнергии через единственную высоковольтную линию между Арменией и Нагорным Карабахом. С тех пор, опираясь лишь на ограниченные местные ресурсы электроэнергии, Нагорный Карабах вынужден осуществлять подачу электроэнергии с перебоями, подавая электричество лишь на несколько часов.

22 февраля 2023 года: Международный Суд применил временную меру в текущем деле в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана), согласно которой Азербайджан должен <принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Кашатагскому коридору в обоих направлениях>.

23 апреля 2023 года: в нарушение решения Международного Суда и Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Кашатагском коридоре.

15 июня 2023 года: Азербайджан пошел еще дальше и полностью заблокировал Кашатагский коридор, перекрыв любой доступ в Нагорный Карабах, даже гуманитарный, в том числе и для Международного Комитета Красного Креста.

6 июля 2023 года: Международный суд подтвердил свою временную меру от 22 февраля 2023 года.

25 июля 2023 года: МККК, единственная международная гуманитарная организация, функционирующая в Нагорном Карабахе более 30 лет, заявила: "Несмотря на настойчивые усилия, МККК в настоящее время не может доставить гуманитарную помощь гражданскому населению ни через Кашатагский коридор, ни через другие маршруты".

26 июля 2023 года: Республика Армения направила гуманитарную помощь, которая до сих пор находится у входа в коридор, поскольку азербайджанская сторона отказывает в предоставлении доступа.

2 августа 2023 года: Генеральный секретарь ООН вновь выразил глубокую обеспокоенность проблемами, связанными со свободой передвижения по Кашатагскому коридору, напомнив о своем предыдущем заявлении о необходимости выполнения решений Международного суда, "включая решения от 22 февраля 2023 года и подтвержденные 6 июля 2023 года, касающиеся мер по обеспечению беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Кашатагскому коридору в обоих направлениях". Генеральный секретарь далее выразил особую обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации на местах и призвал к "безотлагательным шагам, чтобы обеспечить доступ для доставки гуманитарной помощи нуждающемуся населению".

7 августа 2023 года: группа экспертов ООН по правам человека (Специальный докладчик по вопросу о праве на питание, Специальный докладчик по вопросу о праве на образование, Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав человека пожилых людей и Специальный докладчик по вопросу о правах инвалидов) выразили обеспокоенность в связи с продолжающейся блокадой Азербайджаном Кашатагскому коридора и острым гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе, из-за которого "население испытывает острую нехватку", а "жизни резидентов, особенно детей, людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, беременных женщин и людей с проблемами со здоровьем подвергаются серьезной опасности".

Подводя итог, следует отметить, что из-за блокады в Нагорном Карабахе нет никакой экономической деятельности. Тысячи людей остались без работы, поскольку нет возможности выплачивать зарплату. Даже те люди, у которых есть деньги, не могут ничего купить, так как полки в магазинах пусты. Женщины, дети, пожилые люди стоят в длинных очередях, чтобы купить хлеб или фрукты и овощи. Иногда им приходится преодолевать десятки километров пешком, чтобы добраться до пустых магазинов и аптек. Власти Нагорного Карабаха были вынуждены выдавать талоны на определенные продовольственные товары, включая рис, кашу, сахар и т.д. Существует реальная угроза голода", - отметил Мирзоян.

Вместе с тем он еще раз подчеркнул, что 120.000 арцахцев лишены своих фундаментальных прав: 20.000 пожилых людей не могут даже перемещаться из-за отсутствия общественного транспорта; 30.000 детей страдают от недоедания и от нехватки продуктов питания; 270 детей не могут вернуться и воссоединиться со своими семьями в Нагорном Карабахе;

2.000 беременных женщин, проживающих в Нагорном Карабахе, которые не имеют даже базового доступа к медицинскому обслуживанию; 9.000 инвалидов, лишены надлежащей медицинской помощи; у 4.700 граждан с диабетом и 8.450 с заболеваниями кровеносной системы заканчиваются основные медикаменты.

"Все эти события удвоили уровень смертности в Нагорном Карабахе за последние 8 месяцев. Более того, отсутствие медикаментов, дезинфицирующих средств и других средств гигиены создает опасность эпидемий. За этот период лишь 710 пациентов и сопровождающих их лиц, были транспортированы МККК в Армению за весь период блокады для получения медпомощи.

Более того, одни из них - Вагиф Хачатрян, который транспортировался в сопровождении МККК в Армению для проведения операции на сердце, был похищен на контрольно- пропускном пункте. Его похитили, хотя он находился под международной гуманитарной защитой. Это далеко не единственный случай, когда Азербайджан преднамеренно препятствовал работе МККК.

Еще один человек с конкретным именем и фамилией - Каро Ованнисян, который вчера умер от голода и длительного недоедания. Более того 3-летний Лео и 6-летняя Гита, которые умерли в Мартакерте, поскольку их мать была вынуждена оставить их одних, чтобы пешком дойти до соседнего города с надеждой найти еду для детей", - напомнил Мирзоян.

"В предыдущие месяцы многие из вас пытались адресовать проблему открытия Кашатагского коридора. Однако, несмотря на все призывы, обязательства, взятые по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, юридически обязывающие решения Международного Суда, ситуация на местах не улучшилась. Даже наоборот, Азербайджан постепенно, но последовательно усугублял блокаду до состояния полной осады Нагорного Карабаха. Армения выражала свою обеспокоенность обострением гуманитарного кризиса вследствие блокирования коридора в ходе всех переговоров с Азербайджаном, которые проходили при отдельном содействии и посредничестве США, ЕС и России. И все же безуспешно", - добавил министр.

При этом он оценил вовлеченность Азербайджана на протяжении всего этого времени не иначе как недобросовестную. Он напомнил, что Азербайджан отрицал какую-либо ответственность за эти действия и даже утверждал, что он не контролирует коридор.

"На протяжении последних восьми месяцев Азербайджан использовал ряд предлогов, чтобы оправдать свои действия. Сначала это были так называемые эко-активисты с экологическими проблемами, затем беспочвенные обвинения в транспортировке оружия через Кашатагский коридор, потом военные провокации и т.д.

Было согласовано, что Кашатагский коридор - это связующее звено между Арменией и Нагорным Карабахом, и он не имеет альтернативы. Этот коридор должен быть открыт. Что же касается других возможных путей, то этот вопрос нужно решать в рамках международного механизма диалога между Баку и Степанакертом", - заявил глава МИД Армении.

В заключение своего выступления Мирзоян отметил, что предотвращение этой катастрофы является основной обязанностью Организации Объединенных Наций и этого Совета. "Я верю, что этот уважаемый орган, несмотря на геополитические разногласия, способен действовать как орган, который предотвращает геноцид, а не вспоминает о нем, когда уже слишком поздно.

В заключение я хотел бы вернуться к самому началу моего выступления. Один из самых важных принципов Организации Объединенных Наций - не оставить никого позади: и у 4- летнего Эдвина, и у 6-летней Анастасии, и у 7-летней Марии, и у 5-летнего Давида, и у 5- летней Татев, и у 8-летнего Самвела, и у многих других еще есть надежда, что их не оставят позади", - резюмировал Мирзоян.