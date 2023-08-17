Четверг, 17 Августа 2023 10:40

АрмИнфо. Председатель Республиканской партии Армении, третий президент Республики Армения Серж Саргсян встретился с послом США в Республике Армения Кристиной Квин по инициативе последней.

Как сообщает пресс-служба РПА, в ходе беседы особо подчёркнута и обстоятельно рассмотрена тема усугубляющегося в Арцахе день ото дня гуманитарного кризиса, который вызван продолжающейся восемь месяцев блокадой со стороны Азербайджана, а также акцентирована очевидная политика геноцида, проводимая властями АР в отношении граждан Республики Арцах.

Третий президент Армении и посол США коснулись также внутриполитических и демократических проблем Республики Армения, региональной ситуации, проводимой властями РА политики в вопросе Арцаха.

На встрече присутствовали представители офиса третьего президента РА, Исполнительного органа РПА и посольства США в РА.