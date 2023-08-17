Четверг, 17 Августа 2023 10:28

АрмИнфо.Азербайджанское правительство углубило новое направление вражды, направленной против Армении, особенно начиная с 2022 года. Об этом говорится в заявлении Фонда "Татоян" экс-омбудсмена РА Армана Татояна.

По его словам, проводится фашистская организованная государственная политика, основанная на ненависти, чтобы представить всю территорию Армении как азербайджанскую.

"С этой целью под руководством государства была создана ложная концепция "Западный Азербайджан", в рамках которой ведутся активные работы как для внутренней, так и для внешней аудитории.

Этой цели послужили почти все азербайджанские СМИ, открыв на своих сайтах отдельную рубрику под названием "Западный Азербайджан".

Большинство средств массовой информации активно распространяют аналитические материалы, интервью и фильмы, посвященные этому пропагандистскому тезису, а государственное агентство "Baku TV" запустило новый видеосериал "Хроника Западного Азербайджана" и поддерживает эту тему ежедневными видеороликами и анализами специально для отечественной аудитории", - отмечается в сообщении Фонда.

Вместе с тем обращается внимание, что материалы, распространяемые в рамках этой темы, приправлены обвинениями, антинаучными аргументами и явными угрозами в адрес Армении и армянского народа. "В фильмах задействованы жители разных населенных пунктов Азербайджана. Такой избранной методологией правительство этой страны разжигает армянофобию в азербайджанском обществе.

В настоящее время мы собираем доказательства для дополнительного обоснования реальных враждебных намерений и ложных мирных намерений азербайджанского правительства", - резюмировал "Татоян".