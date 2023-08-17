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АрмИнфо.Азербайджанское правительство углубило новое направление вражды, направленной против Армении, особенно начиная с 2022 года. Об этом говорится в заявлении Фонда "Татоян" экс-омбудсмена РА Армана Татояна.
По его словам, проводится фашистская организованная государственная политика, основанная на ненависти, чтобы представить всю территорию Армении как азербайджанскую.
"С этой целью под руководством государства была создана ложная концепция "Западный Азербайджан", в рамках которой ведутся активные работы как для внутренней, так и для внешней аудитории.
Этой цели послужили почти все азербайджанские СМИ, открыв на своих сайтах отдельную рубрику под названием "Западный Азербайджан".
Большинство средств массовой информации активно распространяют аналитические материалы, интервью и фильмы, посвященные этому пропагандистскому тезису, а государственное агентство "Baku TV" запустило новый видеосериал "Хроника Западного Азербайджана" и поддерживает эту тему ежедневными видеороликами и анализами специально для отечественной аудитории", - отмечается в сообщении Фонда.
Вместе с тем обращается внимание, что материалы, распространяемые в рамках этой темы, приправлены обвинениями, антинаучными аргументами и явными угрозами в адрес Армении и армянского народа. "В фильмах задействованы жители разных населенных пунктов Азербайджана. Такой избранной методологией правительство этой страны разжигает армянофобию в азербайджанском обществе.
В настоящее время мы собираем доказательства для дополнительного обоснования реальных враждебных намерений и ложных мирных намерений азербайджанского правительства", - резюмировал "Татоян".
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|В Азербайджане ликвидировали 13 политических партий
|Действующая власть поставила Армению на грань превращения в "падающее государство" - политолог
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|Представители Азербайджана и Турции на заседании Совбеза ООН по традиции оправдали геноцидальные действия азербайджанских властей в отношении арцахцев
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|Что и следовало доказать: Азербайджан уже не скрывает намерений использовать дорогу Акна-Степанакерт в качестве отправной точкой для "реинтеграции" армян Арцаха
|Мирзоян рассказал об ожиданиях Армении от заседания Совбеза ООН по кризису вокруг Арцаха
|Серж Саргсян обсудил с Кристиной Квин тяжелую ситуацию вокруг Арцаха
|Фонд "Татоян": Азербайджан проводит фашистскую, организованную госполитику по присвоению территорий Армении
|Арарат Мирзоян переговорил с Сергеем Лавровым
|Минобороны Армении продолжает опровергать вражескую дезинформацию
|Позиция постоянных членов Совбеза ООН по ситуации вокруг Арцаха
|Большинство парламентских партий Нидерландов призвали руководство страны принять меры за предотвращение геноцида армян в Арцахе
|Константин Затулин: Азербайджан заинтересован как можно быстрее ликвидировать Нагорный Карабах как понятие, даже географическое
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Действующий председатель ОБСЕ командировал своего представителя в Кашатагский коридор на фоне гумкризиса в Арцахе
|Посольство Германии в РА поддержало свободное передвижение людей через Кашатагский коридор
|"Айастан": Усилия международного сообщества и властей Армении должны быть направлены на скорейшее разрешение катастрофической ситуации в Арцахе
|Мнение: провал миссии европейских наблюдателей в Армении нейтрализован блокадой базы миротворцев в НКР и публикацией "секретных материалов"
|Минобороны Армении обнародовало видео, где запечатлен момент похищения армянского резервиста
|Глава МИД Франции вновь призвала Азербайджан деблокировать Арцах
|Вражеские силы обстреляли комбайн жителя Арцаха
|Представители интеллигенции Турции призывают международное сообщество остановить гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе
|Оппозиционер считает необходимым прояснить пользу гражданской миссии ЕС для Армении с военной или политической точек зрения
|Тагуи Товмасян бьет тревогу: В Арцахе зафиксирован случай голодной смерти
|Экстренное заседание Совбеза ООН по Арцаху начнется в 23:00 по ереванскому времени
|Американские законодатели призвали постпреда США при ООН оказать давление на правительство Азербайджана для деблокады Арцаха
|В Лос-Анджелесе проходят митинги с требованием разрешить ситуацию в Арцахе
|Ни отдыха, ни денег: Экс-проректор Ереванского медуниверситета обвиняется в отмывании денег и объявлен розыск
|Омбудсмен Армении решительно осуждает грубые нарушения Азербайджаном основных прав армян, проживающих в Нагорном Карабахе
|Незаконно проданные земли в Цахкадзоре будут возвращены в госсобственность: Кассационный суд подтвердил позицию прокуратуры
|Временный поверенный в делах Испании была вызвана в МИД Азербайджана за гумманитарную поддержку Арцаха
|Мэрия Еревана заверяет: "Проблема с вывозом мусора решена"
|Армянская нацплатформа Форума гражданского общества ВП ЕС призывает Совбез ООН предотвратить новый Геноцид армян в Арцахе
|Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Кашатагский коридор
|Главы МИД России и Азербайджана обсудили обстановку вокруг Нагорного Карабаха
|Замминистра обороны Армении и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Минобороны Армении опровергло очередную дезинформацию азербайджанского оборонного ведомства
|МИД Арцаха: Результаты заседания Совета безопасности ООН станут индикатором эффективности международных акторов
|Гегам Степанян сообщил о зафиксированном случае голодной смерти в Арцахе
|Глава МИД Армении в разговоре с коллегой из Франции подчеркнул необходимость осуществления действенных шагов по деблокаде Арцаха
|Гагик Царукян приглашен в прокуратуру в рамках дела о конфискации имущества
|Президент Арцаха: Продолжаем последовательную работу по повышению уровня информированности международного сообщества о ситуации вокруг НКР
|Публикации гражданской миссии ЕС в Армении в Твиттерe стали поводом для мемов в армянском сегменте социальных сетей
|В Армении отец заплатил военкому $23 тыс., чтобы "отмазать" сына от армии
|ЕСПЧ передал армянской стороне информацию о похищенном Азербайджаном жителе Арцаха Рашиде Бегларяне
|Армия обороны Арцаха: Азербайджан, распространяя фейки, осуществляет информационную подготовку для дальнейших провокаций против арцахцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван надеется, что Совбез ООН примет адекватные ситуации в Нагорном Карабахе решения
|Миссия ЕС в Армении назвала ложной сообщение МО Армении об обстреле представителей EUMA в Гегаркунике
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