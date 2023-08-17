Четверг, 17 Августа 2023 10:23

АрмИнфоСегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Согласно пресс-службе МИД РА, Мирзоян подчеркнул императив недопущения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора на протяжении уже более 8 месяцев, а также предотвращения намерения Азербайджана провести в Нагорном Карабахе этническую чистку.

Перед предстоящим сегодня экстренным заседанием Совета Безопасности ООН Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость эффективного использования существующих механизмов, а также осуществления конкретных шагов, направленных на немедленное прекращение блокирования Лачинского коридора в соответствии с пунктом 6 Трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020г. и решений Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля.

Согласно пресс-службе МИД РФ, Сергей Лавров в разговоре с Араратом Мирзояном отметил приоритетность задачи по скорейшему разрешению острой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе с учётом работы, проделанной по реализации комплекса трёхсторонних заявлений РФ- АР-РА на высшем уровне 2020-2022 гг., а также договорённостей лидеров Армении и Азербайджана о подтверждении Алма-Атинской декларации 1991 г.

Подчёркнуто, что в интересах урегулирования принципиально важно сосредоточиться на согласовании взаимоприемлемых практических шагов <на земле>. В этом русле состоялся обмен мнениями о перспективах дебатов по карабахскому вопросу в Совете Безопасности ООН.

Напомним, что накануне по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова со своим азербайджанским коллегой. Согласно МИД РФ, особый акцент был сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных в принципе шагов, направленных на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе - разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор. Подчеркнута безальтернативность выполнения всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении для достижения устойчивой нормализации отношений Баку и Еревана. Министры выразили общее мнение о контрпродуктивности попыток подменять конкретную работу на этом направлении политико-пропагандистскими акциями.