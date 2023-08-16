Среда, 16 Августа 2023 20:51

АрмИнфо. Перед предстоящим заседанием Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться несанкционированная блокада Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, большинство политических партий в парламенте Нидерландов обратились к премьер-министру и министру иностранных дел страны с призывом принять меры, соответствующие Конвенции о предотвращении геноцида. Об этом сообщает посол Арменнии в странах Бенилюкса Тигран Балаян.

Напомним, что экстренное заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Арцахе начнется в 23:00 по ереванскому времени. Армения на заседании будет представлена на уровне главы внешнеполитического ведомства страны Арарата Мирзояна.

Отметим, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.