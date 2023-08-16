Среда, 16 Августа 2023 18:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 12, 14 на улице Г. Нжде, 1-4, 26 на улице Манташяна, музыкальная школа N25, частные дома на 1-ой и 2-ой улицах, 9-ая улица Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16, 18, 20/2, 20/3, 22/11, 22/12 на улице Ачаряна, школа N124, здания N1, N2 колледжа N11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 3, 5, 7 на улице Шинарарнери, 32, 34, 36 на улице Ленинградяна, 22 на улице Свачяна, 55 57, 59, 61 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, 4 на улице Саряна, 36 40 на улице Московяна, 8/4 на 5-ой улице Лепсуса, частные дома 1-54 на улице В. Вагяна, жилые дома 14-28 на улице Пароняна, 31, 33, 37 на улице С. Ереванци, абоненты частного дома 72 на улице Лео и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 абоненты (не являющиеся жильцами) “Салахид”, “Неолита”, “Стоун”;

10:30-14:00 село Бюраван;

12:00-14:00 частично село Аревшат; село Ншаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 улица Еркрабаннери, частично квартал ‘Чайкенди”, Джермукское шоссе в городе Вайк; село Артаван;

11:00-13:00 частично село Агавнадзор;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично село Шаумян; села Айгешат и Дашт;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Башгюх, Дзорашен, Покр Сариар, Сарапат, Какавасар в Ашоцком регионе;

в Котайкской области:

10։30-16։30 кварталы “Макраван”, “Ахбюрак”, водохранилище “Платина”, скотобойня, станция сточных вод, геологическая экспедиция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-13։00 улицы Мясникяна, Р. Микаеляна, Ереванян, Спандаряна, частично улицы 5-рд Банаван, Шауямяна, Нар-Доса, школа N1, детские сады N6, 13, станция переливания крови, ЗАО "Ардшинбанк", СНБ и другие общественные абоненты;

11:00-14:00 частично село Зовуни, кварталы “Дпроц”, “Ездинер”, “Датавор”, ‘Мичак”, “Нор”, “Грасеняк, “Акумб”, “Х-1”, “Сарнаран”, собственники “В. Петросян”, “С. Мирзоян”, “Г. Айрапетян”, “Манук Восканян”, “Д. Мартиросян”, ЗАО “Арколад”, ООО “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, “Зовуни”, “Каре Дар”, “Пробетон”, “Транс Газ”, “ЛСАГ”, “Универсал”, ‘Каре Анк”, “Магнолия Комфорт”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, садоводческая компания “Арагил”;

11:00-16:00 частично села Прошян, Балаовит, ООО ‘Мартин Стар”, “Аиса”, ‘Эва-Мак”, “Папян ев Вординер”, “СЛЛ Газ”, “П ев О”, ресторан ''Кавказ”, собственники ‘Дж. Аветисян”, “С. Погосян”, “С. Овакимян”, “З. Саргсян”, “А. Арутюнян”, ‘Н. Торосян”, ‘С. Манукян”, кварталы ‘Ванаовит”, “Волоран”, воинская часть, станция компании “Виваселл-МТС”;

в Гегаркуникской области:

10:00-16:00 улицы Камо, Шаумяна, Карапетяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Тавушской области:

10:00-12:00 села Дитаван, Азатамут, Каянаван, Айгеовит, Вазашен, Ачаджур, Лусадзор, Лусаовит, Акнахбюр, Хаштарак, Севкар, Саригюх, Цахкаван, Киранц, Ачаркут, ресторанный комплекс “Маисян”, пункт обслуживания “Автотех”, завод “Бетонит”, газозаправочные станции, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).