Среда, 16 Августа 2023 18:27

АрмИнфо.Действующийпредседатель ОБС Е, глава МИД Македонии Буяр Османи поручил своему Личному представителю Анджею Каспршику посетить Кашатагский (Лачинский) коридор. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Твиттер.

Османи отметил, что соответствующее решение он принял после разговоров с главами МИД Армении и Азербайджана на прошлой неделе.

"После моих телефонных разговоров на прошлой неделе, как с коллегой из Армении, так и Азербайджана, я попросил моего личного представителя Анджея Каспршика посетить район Лачина и доложить мне о текущей ситуации на местах", - отметил он.

Вместе с тем, Османи повторил свой призыв предоставить свободный проезд через Кашатагский коридор.

"Другие маршруты должны открываться параллельно, а гуманитарные аспекты - превалировать. Диалог по политическим вопросам должен продолжаться, и ОБСЕ готова содействовать этому", - добавил он.