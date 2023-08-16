Среда, 16 Августа 2023 18:23

АрмИнфо.Все усилия международного сообщества и нынешних властей Армении должны быть направлены на скорейшее разрешение катастрофической гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении фракции "Айастан" (Армения), в преддверии внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Арцаха.

"Когда Азербайджан открыто проводит политику геноцида народа Нагорно-Карабахской Республики, не может быть эффективного обсуждения политического урегулирования конфликта до тех пор, пока не будет обеспечено восстановление полноценного функционирования Кашатагского (Лачинского) коридора.

Международному сообществу следует признать и осудить тот факт, что Азербайджан полностью игнорирует решения международных судов, и найти эффективные механизмы, чтобы заставить его выполнять их", - выразили убеждение во фракции.

При этом "Айастан" считает, что для Армении, как инициатора заседания Совета Безопасности ООН, регистрация армян Арцаха в качестве этнического меньшинства, проживающего в Азербайджане, и даже любые ограничения права на самоопределение народа Арцаха в обмен на открытие Кашатагского коридора должны быть красной линией.

Во фракции считают, что действия Азербайджана дают армянской стороне законное право отказаться от сделанных ими до сих пор непроармянских заявлений, ограничивающих право Арцаха на самоопределение, изменить опасный нарратив сегодняшних переговоров и сосредоточиться на реализации основных прав и безопасности армянского народа Нагорного Карабаха.

"Мы внимательно следим за развитием событий. Поставив перед собой цель предотвратить массовые преступления, в том числе военные преступления, этнические чистки, преступления против человечности и геноцид, мы надеемся, что власти РА проделали необходимую работу с государствами-членами Совета Безопасности ООН для достижения поставленной цели", - резюмировали во фракции.

Отметим, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заседание стартует в 23:00 по ереванскому времени.