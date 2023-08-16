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АрмИнфо.Минобороны Армении обнародовало видео, на котором видно, как группа военнослужащих ВС Азербайджана подходит к оказавшемуся на азербайджанской стороне резервисту Г.В; сначала общаются с ним, а затем арестовывают и увозят в неизвестном направлении.
"Данное видео опровергает фальсификацию Министерства обороны Азербайджана, согласно которой в пограничную зону попыталась проникнуть диверсионная группа ВС РА, "действия которой удалось остановить с помощью огневых средств"", - говорится в сообщении МО РА.
В ведомстве добавили, что расследуются все обстоятельства как факт дезориентации Г. В. на местности, так и то, как резервист оказался на азербайджанской стороне.
Ранее, в Азербайджане сообщили о пленении армянского военного и проинформировали о том, что он ранен.
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