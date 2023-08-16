Среда, 16 Августа 2023 16:21

АрмИнфо.Минобороны Армении обнародовало видео, на котором видно, как группа военнослужащих ВС Азербайджана подходит к оказавшемуся на азербайджанской стороне резервисту Г.В; сначала общаются с ним, а затем арестовывают и увозят в неизвестном направлении.

"Данное видео опровергает фальсификацию Министерства обороны Азербайджана, согласно которой в пограничную зону попыталась проникнуть диверсионная группа ВС РА, "действия которой удалось остановить с помощью огневых средств"", - говорится в сообщении МО РА.

В ведомстве добавили, что расследуются все обстоятельства как факт дезориентации Г. В. на местности, так и то, как резервист оказался на азербайджанской стороне.

Ранее, в Азербайджане сообщили о пленении армянского военного и проинформировали о том, что он ранен.