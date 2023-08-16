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 Среда, 16 Августа 2023 13:25
Марианна Мкртчян

Глава МИД Франции вновь призвала Азербайджан деблокировать Арцах

Глава МИД Франции вновь призвала Азербайджан деблокировать Арцах

АрмИнфо. В МИД Франции представили детали телефонного разговора министра Европы и иностранных дел страны Катрин Колонны с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в преддверии заседания Совета Безопасности ООН относительно очень серьезного гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора, которое состоится 16 августа.

Как сообщает пресс-служба французского внешнеполитического ведомства, Колонна выразила глубокую обеспокоенность Франции в связи с тем, что население Нагорного Карабаха более восьми месяцев страдает от последствий сложившейся ситуации.

Она выразила сожаление по поводу этой блокады со стороны Азербайджана, которая противоречит обязательствам, взятым в соответствии с соглашениями о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу. Министр подчеркнула, что нерешенные вопросы могут быть решены только путем переговоров для достижения справедливого и прочного мира, о чем она напомнила во время своих визитов в Азербайджан и Армению 27 и 28 апреля текущего года.

Колонна повторила свой призыв к восстановлению свободного передвижения транспорта, людей и товаров по  Кашатагскому коридору в обоих направлениях, а также к бесперебойному снабжению населения газом и электроэнергией. Она напомнила, что Азербайджан должен соблюдать свои международные обязательства, в частности реализовать временные меры, указанные Международным Судом в его постановлении от 22 февраля, которые являются обязательными.

Министр заверила своего коллегу в приверженности Франции в поддержку населения Нагорного Карабаха, и отметила, что Париж внесет дополнительный взнос в размере 3 млн евро на гуманитарную акцию Международного комитета Красного Креста.

В МИД Франции также добавили, что министры коснулись в беседе также и стрельбы, произошедшей 15 августа на границе с Арменией во время патрулирования миссии наблюдателей ЕС (EUMA). Министр выразила обеспокоенность этими инцидентами и полностью поддержала европейскую миссию.

Отметим, что в Баку, в свойственной им манере уже отреагировали на текст беседы двух министров.

Так, в МИД Азербайджана сначала обвинили Францию в "усилиях по наращиванию напряженности" на Южном Кавказе. Затем в Баку назвали "абсурдными" утверждения о блокировании Кашатагского коридора, полностью отрицая факт гуманитарной катастрофы в Арцахе.

Далее в МИД Азербайджана выразили сожаление, что "французская сторона, следуя манипуляциям Армении, не поддержала соглашения по использованию альтернативных путей, которые поддержали Евросоюз и Международный комитет Красного Креста".

"Французской стороне хорошо известно, что если армянские жители действительно нуждаются в товарах повседневного спроса, для этого азербайджанская сторона предложила дорогу  Степакерт- Акна (Агдам) и другие альтернативные пути", - говорится в заявлении. Вышеуказанным предложением в Баку  всё же подтвердили факт блокады Арцаха, открыто признавая, что власти Азербайджана намерены измором заставить карабахцев согласиться на открытие дороги через Акну.

"Поверив в лживую пропаганду Армении, ссылка французского министра в своем заявлении на дезинформацию об обстреле миссии, которая была ошибочно оценена миссией Евросоюза в Армении, также еще раз доказывает, что Франция не заинтересована в установлении мира и стабильности в регионе", - заявили в Баку.

В ведомстве указали со ссылкой на официальную информацию минобороны Азербайджана, что "маршрут движения представителей Евросоюза заранее представляется азербайджанской стороне. По предоставленному маршруту азербайджанская сторона специально отслеживала в указанный день поездку международных наблюдателей в пункт назначения, которая "прошла  без каких-либо происшествий".

"Район, где побывала миссия, находился не в той точке Армении, где произошел предполагаемый инцидент, а в другом направлении условной границы. Таким образом, в Баку полагают, что члены миссии ЕС не имели представления, где находятся:", - отметили в МИД, при этом подтверждая, что ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня.

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