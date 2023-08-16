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АрмИнфо. ВС Азербайджана обстреляли комбайн жителя Республики Арцах. Об этом говорится в сообщении МВД НКР.
В ведомстве отметили, что 15 августа в Мартунинское отделение МВД Арцаха поступило сообщение о том, что около 19:30 в районе под названием "Гомер" административного района села Авдур с азербайджанских боевых позиций из стрелкового оружия были произведены выстрелы по зерноуборочному комбайну, находящийся под управлением жителя села Мюришен.
"К счастью, гражданину удалось спастись. Поврежден только комбайн. Сельскохозяйственные работы были остановлены ", - добавили в МВД Арцаха.
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|Армянский военнослужащий получил тяжелое ранение в результате вражеской провокации в направлении Верин Шоржа
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|Испания окажет финансовую и социальную помощь 250 семьям из Арцаха
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