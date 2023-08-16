Среда, 16 Августа 2023 13:00

АрмИнфо. ВС Азербайджана обстреляли комбайн жителя Республики Арцах. Об этом говорится в сообщении МВД НКР.

В ведомстве отметили, что 15 августа в Мартунинское отделение МВД Арцаха поступило сообщение о том, что около 19:30 в районе под названием "Гомер" административного района села Авдур с азербайджанских боевых позиций из стрелкового оружия были произведены выстрелы по зерноуборочному комбайну, находящийся под управлением жителя села Мюришен.

"К счастью, гражданину удалось спастись. Поврежден только комбайн. Сельскохозяйственные работы были остановлены ", - добавили в МВД Арцаха.