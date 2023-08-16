Среда, 16 Августа 2023 12:48

АрмИнфо.Интеллигенция Турции обратилась с призывом к международному сообществу остановить гуманитарный кризис в Арцахе, вызванный блокадой со стороны Азербайджана.

Как передает издание Gercek news, обращение подписали ряд турецких писателей, политиков, правозащитников, в числе которых Абдулла Демирбаш, Абдулхаким Даш, Аднан Джангудер, Аднан Челик, Ахмет Айкач, Ахмет Конук, Акин Атауз, Акин Бирдал, Алев Эр, Алекс Кёшкерян, Али Гёккая, Ари Гюнтер, Аслы Эрдоган, Аттила Туйган, Айше Хюр, Айше Йылдырым, Айшегюль Девечиоглу , Баскин Оран, Байрам Кая, Джелал Инициал, Ченгиз Актар, Ченгиз Арин, Денис Драйсбуш, Доган Озгюден, Эмрах Чиласун, Эрдал Доган, Эрдоган Кахьяоглу, Эрен Кескин, Эргун Бабахан, Эрол Эркан, Эсер Будак, Эсра Мунган, Фатиме Акалин, Фикрет Башкая, Гаро Каприелян, Генчай Гюрсой, Гюнгор Шенкал, Гюрхан Эртур, Хаджер Ансал, Хасан Бургукуоглу, Хатидже Йылдыз, Хыдыр Челик, Овсеп Хайрени, Хусейн Хабип Ташкин, Ибрагим Севен, Инан Гедик, Инджи Тугсавул, Ира Цуру, Кемаль Билгет, Кемаль Хур , Кемаль Ялчин, Кенан Енисе, Махмут Конук, Мехмет Али Балта, Нафиз Озбек, Неджати Абай, Недим Кибар, Несим Овадья Израил, Несрин Нас,Невзат Онаран, Нуркан Байсал, Нуртен Кырмызигюль, Окан Кучукерсан, Осман Оккан, Оя Байдар, Омер Фарук Гергерлиоглу, Омер Мадра, Рачо Донеф, Рагип Дюран, Рагип Зараколу, Рамазан Трэвеллер, Реджеп Марашли, Саит Четиноглу, Саит Орал, Села Аттин Кочак, Селай Эртем, Сельма Кочива, Сердар Кочман, Сибель Йигиттекин, Шабан Иба, Шакир Билгин, Шамиль Алтан, Шанар Юрдатапан, Шукрие Эркан, Танер Акчам, Улку Чевик, Виктория Чипрут, Ялчин Эргюндоган, Ясемин Гедик, Яшар Кучукаслан, Явуз Айдын, Явуз Байдар, Йетварт Данзикян, Йылдыз Айдын, Юсуф Кёсе, Зарифе Атик, Зия Оздер, Сибель Йигиттекин, Шабан Иба, Шакир Билгин, Шамиль Алтан, Шанар Юрдатапан, Шюкрийе Эркан, Танер Акчам, Улку Чевик, Виктория Чипрут, Ялчин Эргюндоган, Ясемин Гедик, Яшар Кучукаслан, Явуз Айдын, Явуз Байдар, Йетварт Данзикян, Йылдыз Айдын, Юсуф Кёсе , Зарифе Атик, Зия Оздер, Сибель Йигиттекин, Шабан Иба, Шакир Билгин, Шамиль Алтан, Шанар Юрдатапан, Шюкрийе Эркан, Танер Акчам, Улку Чевик, Виктория Чипрут, Ялчин Эргюндоган, Ясемин Гедик, Яшар Кучукаслан, Явуз Айдын, Явуз Байдар, Йетварт Данзикян, Йылдыз Айдын, Юсуф Кёсе , Зарифе Атик, Зия Оздер.

В обращении турецкой интеллигенции говорится, что блокада, введенная Азербайджаном в Лачинском коридоре, длится уже восьмой месяц, а некогда оживленный регион Нагорный Карабах находится на грани тяжелого гуманитарного кризиса.

<Беспощадная блокада, одобренная правительством Баку, и подкрепленная поддержкой Анкары, не только изолировала армянское население Нагорного Карабаха, но и породила угрозу надвигающегося геноцида. Эта серьезная ситуация побудила группу влиятельных турецких деятелей поднять свой голос, взывая к международному сообществу приступить к действиям, направленным на прекращение блокады и предоставление помощи осажденным жителям>, - отмечено в источнике.

Представители интеллигенции отметили, что в Нагорном Карабахе закрыт доступ к предметам первой необходимости, неотложной медицинской помощи. Они подчеркнули, что по мере углубления кризиса и подтверждения опасений международного сообщества, бакинский диктатор Ильхам Алиев продолжает открыто и непрерывно угрожать народу Нагорного Карабаха. В этой связи было отмечено, бывший главный обвинитель Международного уголовного суда Луис Морено Окампо опубликовал показательную статью, характеризующую действия Алиева в Арцахе, как геноцид.

Проводя параллель со Второй мировой войной, политики, писатели и правозащитники отметили: <Подобно тому, как блокада Берлина была прорвана воздушным транспортом в 1948-49 гг., мы призываем к прорыву карабахской блокады воздушными путями снабжения, тем самым положив конец этой гуманитарной трагедии>.