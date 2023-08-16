Среда, 16 Августа 2023 12:20

АрмИнфо. Экс-председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального Собрания Республики Армения, беспартийный депутат Тагуи Товмасян бьет тревогу: в Арцахе зафиксирован случай голодной смерти.

Депутат напомнила, что житель Арцаха, находившийся в блокаде более 8 месяцев, 1983 года рождения К. Ованнисян, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, умер в результате хронического недоедания, белково-энергетической недостаточности.

"Гуманитарная катастрофа, возникшая в результате тотальной блокады Арцаха Азербайджаном, представляет серьезную угрозу для жизни более 100 000 армян, проживающих на их Родине.

Азербайджан проводит политику этнической чистки и геноцида в Арцахе, последствия которой катастрофически сложно переживает гражданское население.

Подготавливаю соответствующие письма во все посольства, аккредитованные в Республике Армения, и международные гуманитарные организации. Эти срочные письма направлены на то, чтобы привлечь внимание к вышеупомянутому инциденту и призвать к осуществлению превентивных мер с целью защиты жизней 120 000 человек и восстановления целостности международного гуманитарного права, нарушенного Азербайджаном", - написала Товмасян.