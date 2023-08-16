Среда, 16 Августа 2023 12:15

АрмИнфо. Армянска диаспора Лос-Анджелеса встала на ноги. Сегодня у ряда консульств прошли митинги с требованием предотвратить геноцидальную политику Азербайджана в отношении Арцаха, который более 8 месяцев находится в блокаде.

В частности, акции прошли у консульств Франции, Китая и Великобритании, где у зданий митингующие установили плакаты с надписью <Голосуйте за прекращение геноцида в Арцахе>.

Акция была организована в связи с предстоящим сегодня заседанием Совета безопасности ООН, в ходе которого участники обсудят кризис, возникший в Арцахе из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

<Мы ожидаем, что основные государства-акторы дадут положительное решение вопроса обеспечения безопасности Арцаха, и обяжут Азербайджан открыть коридор. В Арцахе уже зарегистрирован случай голодной смерти, и, естественно, мы не можем оставаться спокойными в подобной ситуации>, - отметил один из участников акции. Он также сообщил, что акция будет продолжена у консульства Азербайджана в США.