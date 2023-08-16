Среда, 16 Августа 2023 12:14

АрмИнфо. Следственный комитет РА возбудил уголовное преследование в отношении проректора по финансово-хозяйственной деятельности Фонда <Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци> ( 2015- 2016 гг.) К.Х. за отмывание денег.

В частности, согласно информации следкома, проректор организовал передачу и обмен особо крупных сумм денежных средств преступного происхождения путем заключения фиктивного договора между директором профсоюзной организации <Гераци> М.С. и фактическим руководителем ООО <Арев-Шин> Р.Д., с целью сокрытия и искажения их истинной сущности и преступного происхождения.

Так, К.Х., будучи достоверно проинформирован о наличии денег на банковских счетах профсоюзной организации <Гераци>, перечисленных фондом <Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци> в 2015-2016 гг. в качестве членских взносов, а также под иными предлогами, организовал и осуществил отмывание указанных денег, полученных преступным путем.

С целью придания законного вида и вовлечения в легальный оборот средств в размере 16 800 000 драмов, находящихся на банковских счетах профсоюзной организации <Гераци>, К. Х. вступил в преступный сговор со своим близким другом Р. Д., - фактическим руководителем <Отец и сыновья Давтяны> и председателем профсоюза <Гераци> М.С., после чего

Р.Д. 19 июля 2016 г. основал ООО <Арев-шин> на имя одного из своих сотрудников - А.А. При этом между профсоюзом и между еще не имеющей госрегистрацию компанией <Арев-шин> 1 июля уже был заключен фиктивный договор на оказание платных услуг о якобы организации отдыха 224 сотрудников Фонда в зоне отдыха <Астерис> в городе Севан, принадлежащей <Отец и сыновья Давтяны>, с 19 по 23 июля и с 22 по 26 июля 2016 года.

Председатель профсоюзной организации <Гераци> М.С. с целью сокрытия истинного характера вышеуказанной суммы в размере 16 800 000 драмов на основании подложных документов перевел по 8,400,000 драмов на банковский счет <Арев-шин>. Данную сумму А.А., по требованию Р.Д, 27 июля 2016 года из Севанского филиала банка обналичил и передал последнему. 3.360.000 драмов из указанной суммы Р.Д., согласно договоренности с К.Х., взял для погашения налоговых обязательств, возникших в результате указанной сделки, а оставшиеся 13 440 000 драмов РА передал К.Х.

Затем, фактически не организовав отдых сотрудников Фонда в зоне отдыха <Астерис>, 29 июля 2016 года между профсоюзом <Гераци> и компанией <Арев-шин> был составлен и подписан поддельный акт приема-передачи об оказании услуг.

На основании полученных достаточных фактов в отношении К.Х. было возбуждено уголовное преследование по статье 38-190, части 3, пункту 1 бывшего Уголовного кодекса Республики Армения (соответствует статье 46-296 действующего Уголовного кодекса Республики Армения). Армении к пункту 3 части 3).

В ходе предварительного следствия установлено, что К.Х. выехал из РА 20 апреля 2023 года, сразу после вызова в орган, ведущий производство, лиц, совершавших сделки по указанному эпизоду уголовного производства.

Органом, осуществляющим производство, было представлено в суд ходатайство о применении меры пресечения в отношении К.Х. в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено и он был объявлен розыск. Предварительное следствие продолжается.