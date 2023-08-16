Среда, 16 Августа 2023 12:13

АрмИнфо. Гуманитарная катастрофа в Нагорном Карабахе усугубляется день ото дня. Защитник прав человека Армении решительно осуждает грубые нарушения основных прав армян, проживающих в Нагорном Карабахе, со стороны Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена РА Анаит Минасян.

Она напомнила, что население Нагорного Карабаха находится в блокаде уже 247 дней, и в течение двух месяцев оно лишено какой-либо гуманитарной помощи, в том числе медикаментов, предметов первой необходимости и продуктов питания.

При этом она констатировала, что блокада Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора привела к грубым нарушениям основных прав населения, в том числе: на жизнь, достоинство, защиту физического и психического здоровья, свободу передвижения, личную и семейную жизнь, жилище, образование , питание, достаточный уровень жизни, социально-экономические и культурные права.

"Гуманитарный кризис особенно негативно сказывается на правах представителей уязвимых групп, таких как дети, пожилые люди, женщины, лица с ограниченными возможностями и др. В частности, в блокаде находятся 30 тысяч детей, 9 тысяч инвалидов, 20 тысяч стариков и 60 тысяч женщин. Гуманитарная катастрофа, вызванная блокадой, проявляется во всех аспектах нормальной жизни жителей", - добавила ЗПЧ РА.

Правозащитник обратила внимание, что гуманитарная катастрофа, вызванная блокадой, разворачивается во всех сферах жизнедеятельности жителей Арцаха.

В частности: уровень жизни населения находится на очень низком уровне. "С 15 июня полностью сорваны поставки гуманитарной помощи, что в свою очередь создало кризисную ситуацию, в том числе риск голода. Жители общин Ехцаох, Хин Шен, Мец Шен и Лисагор Шушинского района Нагорного Карабаха находятся в особо тяжелом положении, так как находятся в полной изоляции в результате установки азербайджанского незаконного КПП.

Сезонная сельскохозяйственная продукция местного производства из разных регионов и общин Нагорного Карабаха больше не доставляется в густонаселенные места, такие как Степанакерт, Мартуни и Мартакерт из-за отсутствия горючего. Во всех продовольственных магазинах полностью отсутствуют или в дефиците продукты, предметы первой необходимости и гигиены, а приобретение последних осуществляется через огромные очереди", - отметила Омбудсмен Армении.

Она также указала на невозможность отправки гуманитарной помощи из Армении в Арцах, отметив, что с 26 июля гуманитарная помощь из Еревана находится в селе Корнидзор Сюникской области, и из-за действий Азербайджана не может быть доставлена адресатам.

"Из-за ежедневного ухудшения самочувствия людей и недоедания также продолжают увеличиваться случаи обмороков. В Нагорном Карабахе зарегистрирован случай голодной смерти. В то же время из-за отсутствия достаточного количества продовольствия в Нагорном Карабахе увеличилось число преждевременных родов.

В селе Атерк Мартакертского района также зарегистрирован случай гибели нерожденного ребенка из-за невозможности приезда машины скорой помощи", - отметила она, еще раз напомнив о дефиците горючего, электроэнергии, воды, похищения людей из машины Международного комитета Красного Креста на незаконном КПП в Кашатагском коридоре.

"Защитник считает необходимым еще раз зафиксировать, что нынешняя гуманитарная катастрофа подпитывалась и подпитывается ненавистью к армянам со стороны властей Азербайджана. Она является прямым проявлением политики этнических чисток и геноцида, конечная цель которой состоит в том, чтобы очистить Нагорный Карабах от его коренного армянского населения, терроризируя их, подвергая их постоянным физическим и психологическим нападениям и давлению, нарушая их нормальную жизнь и создавая отчаянные условия жизни", - говорится в заявлении Минасян.

Омбудсмен Армении особо подчеркивает императив прекращения необратимого и усиливающегося развития гуманитарной катастрофы, а также крайнюю необходимость предоставления реальных возможностей для реализации гуманитарных миссий.

"В то же время аппарат омбудсмена продолжает ежедневно собирать и анализировать факты армяноненавистнической политики азербайджанских властей, а также непрекращающихся грубых нарушений прав человека в Нагорном Карабахе в результате блокирования Кашатагского коридор и всесторонне представить их международным организациям с правозащитным мандатом.

Я придаю большое значение надлежащему реагированию международных организаций, уполномоченных защищать права человека, и принятию эффективных мер в безотлагательном порядке", - отметила Минасян.