Среда, 16 Августа 2023 10:50

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении в 2019-2020 гг. предъявила иски о защите государственных интересов к Котайкской областной администрации и другим, в том числе З.Г., - супруге бывшего мэра Раздана А.Д., требуя признания торгов по правам на земельные участки (25 участков общей площадью около 48,5 га) несостоявшимися.

7 апреля 2022 года суд первой инстанции Котайкской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры. В результате аукцион от 26 мая 2007 года был признан несостоявшимся, а З.Г. обязалась вернуть Республике Армения земельный участок площадью 0,55 га, расположенный в г. Цахкадзор, Котайкская область.

Приговор был обжалован в вышестоящих инстанциях. В результате, Кассационный суд решением от 3 августа 2023 года подтвердил позицию прокуратуры и нижестоящих судов о том, что оспариваемый аукцион был проведен с нарушением Закона <О публичных торгах>, и оставил без изменений судебный акт об удовлетворении иска прокурора. Таким образом, окончательным решением Кассационного суда судебный акт о возвращении Республике Армения земельного участка площадью 0,55 га, расположенного в городе Цахкадзор Котайкской области, вступил в законную силу.

В течение 2023 года Антикоррупционный суд удовлетворил еще 3 иска прокуратуры о признании недействительными итогов вышеуказанных аукционов и в случае их вступления в силу РА будет возвращено еще 8,4 га земли. Иски о признании остальных аукционов недействительными все еще находятся на рассмотрении в Антикоррупционном суде.