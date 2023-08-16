Среда, 16 Августа 2023 10:43

АрмИнфо./Turan: Во вторник временный поверенный в делах Испании в Азербайджане Патрисия Серано Санчес была вызвана в МИД Азербайджана в связи с репостом МИД Испании в Twitter в поддержку Арцаха.

В МИД АР сообщили, что временному поверенному было заявлено о недопустимости поддержки Испанией "сепаратистского режима на суверенной территории Азербайджана", с учетом того, что сама Испания борется с сепаратизмом на своей территории.

"Подобный подход не соответствует духу азербайджано-испанских отношений и решительно осуждается Азербайджаном", - отметили в МИД АР.

В свою очередь, испанский дипломат отметила, что ее страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и в этой позиции не произошло никаких изменений.

Она также отметила, что указанный репост был удален после недовольства азербайджанской стороны.

Отметим, что ранее посольство Испании в России в Твиттер сообщило, что в рамках гуманитарной программы окажет поддержку 250 семьям вынужденных переселенцев из Арцаха.