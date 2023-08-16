Среда, 16 Августа 2023 10:34

АрмИнфо.Армянская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства (ВП) призывает Совет Безопасности ООН предотвратить новый Геноцид армян в Арцахе, признав его территорией под мандатом ООН и введя международные миротворческие силы в Нагорный Карабах.

В заявлении платформы, поступившем в АрмИнфо, напоминается, что с 12 декабря 2022 власти Азербайджана держат в блокаде Кашатагский (Лачинский) коридор, единственную дорогу в Арцах, непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

В этом ключе констатируется, что это грубое нарушение Заявления, подписанного лидерами Армении и Азербайджана, при посредничестве России 9 ноября 2020 года, не только серьезно ставит под сомнение приверженность азербайджанских властей миру и стабильности в регионе, но и свидетельствует о явном намерении осуществить геноцид 120 тысячного армянского населения.

"Эта незаконная блокада еще раз продемонстрировала неспособность или нежелание России выполнять взятые на себя обязательства посредством своих миротворцев по обеспечению беспрепятственного движения пассажиров и грузов по коридору. В то время как наблюдатели Евросоюза своим присутствием на границе Армении способствуют установлению мира в регионе, автократические режимы Баку и Москвы сотрудничают друг с другом, чтобы организовать давление на армянский народ, задушить его свободу и демократический выбор, как в Армении, так и Арцахе.

Вот уже 240 дней 120 тысяч жителей области лишены электричества и газа, работы и средств к существованию, а также значительной части продуктов питания и предметов первой необходимости. А с 15 июня, уже два месяца, диктаторский режим Алиева в тесном сотрудничестве с так называемыми российскими миротворческими войсками и при политической поддержке Кремля полностью окружил Арцах. В результате около 2 000 беременных женщин, 30 000 детей, 20 000 стариков и 9 000 инвалидов страдают от недоедания из-за отсутствия основных продуктов питания",

- говорится в заявлении платформы.

При этом Платформа отмечает, что опасность голода и гуманитарной катастрофы день ото дня становится все более реальной, а количество смертей увеличилось из-за отсутствия лекарств и качественного лечения. В интервью Euronews президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто заявил, что либо арцахские армяне должны подчиниться его режиму, либо разделить судьбу сотен азербайджанских оппозиционеров, покинувших страну из-за политического преследования властей.

В этой связи Платформа обратилась к членам Совета Безопасности ООН с призывом:

"Признать Кашатагский коридор и Нагорный Карабах подмандатной территорией ООН, тем самым предотвратив Геноцид армян в этом регионе. Диктатура Алиева не должна иметь никакой власти над регионом до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта путем мирных переговоров между властями Нагорного Карабаха и Азербайджана, на основе международного права, Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ, в рамках международного формата и механизма и в присутствии международных посредников; разместить миротворческие силы ООН в Нагорном Карабахе и Кашатагском коридоре.

Кроме того, поручить Верховному комиссару ООН по правам человека направить в Нагорный Карабах мониторинговую миссию по установлению фактов и оценки ситуации на месте.

Более того, осудить проводимую Азербайджаном политику этнической ненависти по отношению к армянам, что нашло отражение в декабрьском 2021 г. постановлении Международного Суда, и что ставит под угрозу любые усилия по установлению мира и безопасности в регионе; обеспечить доступ представителей СМИ, а также миссий независимых правозащитных организаций в регион для расследования ситуации и предоставления международной аудитории объективной информации о ситуации. Международное сообщество должно решительно пресекать попытки диктаторов решать политические задачи посредством принципов силы, господства, уничтожения и геноцида, унаследованных из древнего мира. В современном мире нефть и газ не могут стоить дороже жизни людей и их прав".